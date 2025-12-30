Головнокомандувач Сирський розкритикував заклики до виходу з Покровська: яка там ситуація

Відбиття російської атаки у Покровську 10 грудня. Фото: 7 корпус ДШВ

Російські війська контролюють приблизно половину Покровська, однак не мають змоги вільно просуватися в місті, оскільки підступи до нього перебувають під контролем українських сил. Останні не покидають своїх позицій у Покровську, адже відступ для них означав би початок бойових дій та руйнування в інших населених пунктах.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у інтерв’ю “24 каналу”.

“Усі ті заклики, що “все пропало”, “треба виходити, рятувати”, “це нерозумно”… Питання: куди відходити? Вийти в чисте поле, а далі відступати, шукати наступне місто, ці населені пункти, які будуть також рівняти. Таку агломерацію [як Покровська] тяжко зруйнувати”, — сказав головнокомандувач ЗСУ Сирський.

Він стверджує, що на Покровському напрямку зосереджені “значні” українські мили, зокрема підрозділи безпілотних систем та полки, які ведуть оборону.

Наразі саме на цьому напрямку фронту Росія застосовує майже 50% усіх ударів керованими авіабомбами. Головнокомандувач стверджує, що вони спрямовані на знищення будівель, передусім багатоповерхівок, які можуть використовуватися для розміщення операторів, ведення вогню, розгортання далекобійних засобів та роботи снайперів.

“Фактично усі спроби ворога наступати, а він щоденно намагається і в Покровську, і навколо, і на напрямку Гришиного, і в районі Мирнограда, успіхів не мають. Втрати є, а успіхів немає”, — стверджує Олександр Сирський.

Водночас аналітики проєкту DeepState фіксують регулярні просування російських сил на Покровському напрямку фронту, зокрема у районі Мирнограда. Станом на ранок 30 грудня проєкт маркує більшу частину Покровська як окуповану, решту міста — як сіру зону. Аналогічною ситуація є у Мирнограді.

Нагадаємо, 28 грудня російське Міноборони оголосило про окупацію міста Родинського, яке розташоване на північ від Покровська. Українські військові спростовують цю заяву та стверджують, що у Родинському тривають бої.