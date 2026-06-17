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Наприкінці 2025 року у Черкаській селищній громаді розрахувалися за електроенергію за попередніми даними, щоб встигнути провести платіж до завершення бюджетного року. Згодом з’ясувалося, що фактичне споживання було більшим, але це не виправили вчасно й за боргом постачальник пішов до суду.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з матеріалів Господарського суду Донецької області.

З даними справи, у грудні 2025 року відділ освіти закуповував електроенергію в “Енергетичної компанії України”. Наприкінці року установа попросила постачальника достроково виставити рахунок, щоб встигнути провести оплату до завершення бюджетного періоду.

Тоді рахунок сформували за попередніми даними споживання — 44,2 тис. кВт·год. За нього відділ освіти сплатив 637,2 тис. грн.

Після завершення місяця фактичне споживання перерахували. Виявилося, що електроенергії використали більше — 64,6 тис. кВт·год. Через це загальна вартість поставок за грудень зросла до 931 тис. грн.

Різниця між сплаченою сумою та фактичною вартістю електроенергії склала 293,7 тис. грн. За даними суду, цей борг відділ освіти оперативно не погасив, тому постачальник звернувся з позовом.

Окрім основної суми боргу, компанія просила стягнути кошти за прострочення платежу. У судових матеріалах зазначається, що відповідач не надав заперечень проти позову та не підтвердив повний розрахунок за спожиту електроенергію.

У результаті суд постановив стягнути з відділу освіти:

293 727 грн основного боргу;

3% річних (в цьому випадку це 1 014 грн;

3 537 грн судового збору.

Після ухвалення рішення постачальник також попросив компенсувати 24 тис. грн витрат на послуги адвоката. Суд дійшов висновку, що для цієї справи така сума є завеликою, тому зменшив її до 5 тис. грн. Решту витрат компанії не відшкодовуватимуть.

Нагадаємо, раніше суд ухвалив стягнути з реабілітаційного центру “Слов’янський курорт” понад 2,1 млн грн боргу за електроенергію. За даними справи, ці кошти підприємство заборгувало ще до повномасштабного вторгнення.