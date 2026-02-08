Пошкоджена система газопостачання багатоповерхівки у Краматорську після обстрілу, 8 лютого 2026 року Фото: “Донецькоблгаз”

У Краматорську після ранкового обстрілу пошкоджені щонайменше 7 багатоповерхівок. Також є пошкодження газопроводу. Без газопостачання залишився один із багатоквартирних будинків.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

Йдеться про будинок на вулиці Парковій, 93, де газ наразі відсутній у 252 абонентів.

За інформацією компанії, внаслідок пошкодження газопроводу подачу газу тимчасово припинили. Наразі фахівці оцінюють стан мереж та визначають обсяг відновлювальних робіт.

“Ми щодня відновлюємо мережі після обстрілів, але кожен такий удар — це нові зламані життя і нові родини без тепла та безпеки. Росія цілить по цивільних і по інфраструктурі, щоб зламати людей перед морозами”, — наголосив голова правління АТ “Донецькоблгаз” Вадим Батій.

У компанії зазначили, що ремонтні роботи розпочнуть після стабілізації безпекової ситуації та отримання доступу до пошкодженої ділянки.

Про терміни відновлення газопостачання абонентів пообіцяли повідомити додатково.

Нагадаємо, зранку 8 лютого російська армія атакувала спальний мікрорайон в Краматорську на Донеччині. Загинула одна людина, троє зазнали поранень.