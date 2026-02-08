Наслідки російської атаки на Краматорськ, 8 лютого 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Зранку 8 лютого російська армія атакувала спальний мікрорайон в Краматорську на Донеччині. Загинули троє людей. Вільне Радіо публікує кадри наслідків атаки Краматорська.

Росіяни атакували місто близько 5 ранку — поцілили по одному зі спальних районів.

Наслідки російської атаки на Краматорськ, 8 лютого 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Унаслідок атаки російської авіації загорілися квартири на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку, а також автомобілі у дворі. ДСНС ліквідували пожежі на площі 250 кв. метрів. Щоб мешканці могли вибратися з квартир, рятувальники відчиняли деформовані вибухом вхідні двері.

Наслідки російської атаки на Краматорськ, 8 лютого 2026 року. Фото: Вільне Радіо

В обласній прокуратурі повідомили, що війська РФ скинули вранці на Краматорськ ФАБ-250 із модулем корекції, який влучив біля багатоповерхівки. Попередньо, на місці влучання пошкодджені 11 багатоквартирних будинків і автомобілі.

Жителька Краматорську Людмила прийшла до рідних, які проживали у будинку, який постраждав від обстрілів.

“Квартири нема сказали. Там ще і дідусь старенький, він не ходить, не знаю, як його перевозити”, — розповіла жінка.

Вона додала, що виїжджати з міста не планує, попри посилання обстрілів. Пояснила це рішення складною фінансовою ситуацією.

Від початку 2026 року Краматорськ регулярно потрапляє під російські обстріли. Від міста до фронту залишається близько 20 кілометрів. Крім того, поблизу Слов’янська та Краматорська російські війська намагаються непомітно просочуватися через українські позиції, користуючись поганою погодою.