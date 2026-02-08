Зранку 8 лютого російська армія атакувала спальний мікрорайон в Краматорську на Донеччині. Загинули троє людей. Вільне Радіо публікує кадри наслідків атаки Краматорська.
Росіяни атакували місто близько 5 ранку — поцілили по одному зі спальних районів.
Унаслідок атаки російської авіації загорілися квартири на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку, а також автомобілі у дворі. ДСНС ліквідували пожежі на площі 250 кв. метрів. Щоб мешканці могли вибратися з квартир, рятувальники відчиняли деформовані вибухом вхідні двері.
В обласній прокуратурі повідомили, що війська РФ скинули вранці на Краматорськ ФАБ-250 із модулем корекції, який влучив біля багатоповерхівки. Попередньо, на місці влучання пошкодджені 11 багатоквартирних будинків і автомобілі.
Жителька Краматорську Людмила прийшла до рідних, які проживали у будинку, який постраждав від обстрілів.
“Квартири нема сказали. Там ще і дідусь старенький, він не ходить, не знаю, як його перевозити”, — розповіла жінка.
Вона додала, що виїжджати з міста не планує, попри посилання обстрілів. Пояснила це рішення складною фінансовою ситуацією.