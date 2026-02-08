Наслідки російських обстрілів на Донеччині за 7 лютого 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо

Понад 1,1 тисячі ударів завдали окупанти за минулу добу по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної уряду України частини Донецької області. Внаслідок цих атак загинули двоє цивільних, ще троє дістали поранень. Яким було 7 лютого у регіоні — читайте далі.

Які міста та села обстріляли росіяни 7 лютого у Донецькій області

Упродовж доби під вогнем окупантів перебували пʼять населених пунктів регіону, пишуть у поліції Донеччини. Так, війська країни-агресорки били по Добропіллю, Дружківці, Краматорську, Шабельківці та Кіндратівці.

Загалом росіяни атакували житлові квартали та лінію фронту області 1 139 разів. Руйнувань зазнали 31 цивільний обʼєкт, з них 25 — домівки.

Зокрема, у Кіндратівці через російський удар авіабомби “КАБ-250” загинули дві людини.

По Краматорську загарбники вдарили трьома таким ж бомбами та РСЗВ “Смерч” – поранили двох цивільних, пошкодили 24 приватних будинки, лікарню та котельню.

Також вночі під ударом окупантів була Олексієво-Дружківка — є поранений, пошкоджень зазнала приватна оселя.

Ситуація на фронтах Донеччини

На Лиманському напрямку росіяни провели 20 атак, розповіли у Генштабі ЗСУ. Окупанти намагалися вклинитися в українську оборону в районах Копанок, Середнього, Новоселівки, Ставків, Дробишевого, Зарічного.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед в районах Платонівки, Ямполя, Закітного та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку загарбники шість разів атакували в районах Міньківки, Предтечиного, Васюківки, Оріхово-Василівки та у напрямку Привілля.

На Костянтинівському напрямку війська країни-агресорки 28 разів атакували поблизу Плещіївки, Русиного Яру, Костянтинівки та в бік населених пунктів Іванопілля, Бересток, Новопавлівка, Іллінівка, Степанівка.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 64 штурми агресора у районах Вільного, Нового Донбаса, Родинського, Котлиного, Покровська, Гришиного, Муравки, Удачного, Молодецького, Філії та у бік Сергіївки, Білицького, Новоолександрівки, Новопідгородного та Новопавлівки.

Нагадаємо, 8 лютого війська країни-агресорки атакували Краматорськ. Внаслідок атаки є жертви, попередньо, загиблий та поранені. У місті фіксують руйнування інфраструктури.