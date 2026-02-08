Наслідки російської атаки на Краматорськ, 8 лютого 2026 року. Фото: Краматорська МВА

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

8 лютого війська країни-агресорки атакували Краматорськ. Внаслідок атаки є жертви, попередньо, загиблий та поранені. У місті фіксують руйнування інфраструктури.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми даними, загарбники атакували місто близько 5 ранку — поцілили по одному зі спальних районів. Попередньо, одна людина загинула, дві дістали поранень.

У місті фіксують руйнування семи багатоповерхівок. Остаточні наслідки встановлюють, на місці працюють відповідні служби.

Оновлено: о 5:00 російська армія скинула авіабомбу “ФАБ-250” з модулем УМПК на Краматорськ. Снаряд поцілив поруч із багатоквартирним житловим будинком, пишуть у прокуратурі Донеччини.

Внаслідок атаки загинули 77-річна пенсіонерка. Також дістали осколкових поранень, мінно-вибухової травми, контузії й різаних ран троє чоловіків 40, 46 й 48 років. Постраждалим надали медичну допомогу.

На місці влучання пошкоджень зазнали 11 багатоповерхівок та автомобілі.

Нагадаємо, двох жителів Краматорського району підозрюють у передачі даних про ЗСУ російським військовим.