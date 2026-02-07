Колаж: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Слідство вважає, що чоловіки могли збирати й передавати інформацію про розміщення українських військових, техніки та об’єктів оборони. Нині обидва перебувають під вартою.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, у лютому 2025 року мешканець селища Малотаранівка Краматорського району нібито погодився співпрацювати з представником Збройних сил РФ. Їм він передавав відомості про розміщення особового складу ЗСУ, лінії оборони в населеному пункті та Краматорську, а також місця зберігання військового майна.

У жовтні того ж року, за версією слідства, до співпраці залучили ще одного жителя району. Він нібито передавав інформацію про розташування артилерійських і зенітних засобів, блокпостів і військової техніки Сил оборони України.

Обох чоловіків затримали. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України “Державна зрада”. У разі доведення вини їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше ми розповідали, що ймовірним організаторам осередків дитячого мілітаристського руху “Юнармія” на захопленій частині Донеччини оголосили підозру. За версією правоохоронців, вони залучали дітей до пропаганди війни. У разі доведення вини їм може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.