Внаслідок пожеж, які відбулися у двох будинках у Дружківці та Спасько-Михайлівці, загинули троє жителів Донеччини. Про обидва займання у Краматорському повідомили 19 січня.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Донецької області.

Так, повідомлення про першу пожежу надійшло до рятувальників о 02:30: палав будинок у селі Спасько-Михайлівка Новодонецької громади. Коли пожежники прибули на місце та почали роботу — виявили всередині оселі обгоріле тіло людини. Окрім цього, до прибуття ДСНС тіло іншої людини винесли на подвір’я сусіди.

Вогонь вдалося загасити вже зранку, о 07:05. Він поширився на площу 108 квадратних метрів, стверджують у ДСНС.

Там зазначили, що під час ліквідації іншої пожежі, яка тривала у Дружківці, всередині житлового будинку виявили ще одне тіло.

“Причини та обставини виникнення пожеж встановлюють відповідні фахівці. Шановні громадяни! Закликаємо неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки. Пам’ятайте, що нехтування елементарними вимогами безпеки може призвести до трагічних наслідків і коштувати життя”, — зазначили рятувальники.

Нагадаємо, на початку доби у понеділок, 19 січня, російські загарбники завдали чергового удару по прифронтовому Слов’янську з авіації, через що поранень зазнала одна місцева цивільна жителька. Окрім цього, у прифронтовому місті фіксують нові руйнування.