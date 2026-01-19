Наслідки удару по Слов'янську зранку 19 січня. Ілюстративне фото: Вадим Лях

На початку доби у понеділок, 19 січня, російські загарбники завдали чергового удару по прифронтовому Слов’янську з авіації, через що поранень зазнала одна місцева цивільна жителька. Окрім цього, у прифронтовому місті фіксують нові руйнування.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях.

Остаточні наслідки удару досі встановлюють, однак вже відомо про пошкодження житлових будинків та автомобілів.

Ударів по місту, каже начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, завдали за допомогою авіабомб.

Нагадаємо, на січень 2026-го у прифронтовій Дружківці залишаються понад 19 тисяч людей. Через постійні атаки тут часто немає води, світла і газу, однак деякі інфраструктурні об’єкти продовжують працювати. Жураналісти Вільного Радіо розповіли й показали, як живе Дружківка нині.