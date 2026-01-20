Ілюстративне фото: Вільне Радіо

На початку доби 20 січня у Дружківській та Слов’янській громадах виникли перебої з водопостачанням через проблеми з електрикою. Розповідаємо, яких саме населених пунктів це торкнулося.

Про проблеми з водою повідомили у Слов’янській та Дружківській військових адміністраціях.

Так, у Слов’янську водопостачання тимчасово відсутнє у мікрорайонах Лісному, Молодіжному та ЦНІЛ. Окрім цього води немає у селищі Мирному, яке належить до Слов’янської громади. У ВА пояснили проблеми з водою низькою напругою в електромережі.

Водночас у Дружківці водопостачання повністю відсутнє через знеструмлення, повідомляють у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Нагадаємо, через стійкі морози домівки без вікон можуть стати причиною аварій на тепломережах. Комунальні служби Дружківки закликають містян, зокрема тих, хто тимчасово виїхав, перевірити стан своїх осель або вийти на зв’язок із сусідами.