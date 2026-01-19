Вулиці Дружківки у січні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Через стійкі морози домівки без вікон можуть стати причиною аварій на тепломережах. Комунальні служби Дружківки закликають містян, зокрема тих, хто тимчасово виїхав, перевірити стан своїх осель або вийти на зв’язок із сусідами.

Про це повідомили у Дружківській МВА.

Там розповіли, що стійкі морози можуть пошкодити системи теплопостачання у багатоповерхівках, де вікна залишаються відкритими або ж вибиті через російські удари. Це створює загрозу залишити весь будинок без тепла.

Аби уникнути аварій, місцева влада закликає дотримуватися наступного алгоритму:

мешканців, які тимчасово виїхали, терміново вийти на зв’язок;

мешканців, які перебувають у місті, відгукнутися та перевірити стан своїх квартир;

сусідів, які володіють контактами власників квартир із вибитими або відсутніми вікнами, невідкладно зв’язатися з ними.

Також повідомити про домівку без закритих чи вибитих вікон можна через КП “Комсервіс” за цим телефоном: +38 (095) 766-01-88.

“Просимо поставитися до ситуації з максимальною відповідальністю. Від своєчасних дій кожного з нас залежить безперебійне теплопостачання та безпека всього будинку”, — наголошують у Дружківській МВА.

Нагадаємо, на січень 2026-го у прифронтовій Дружківці залишаються понад 19 тисяч людей. Через постійні атаки тут часто немає води, світла і газу, однак деякі інфраструктурні об’єкти продовжують працювати. Як живе Дружківка нині — читайте у нашому окремому матеріалі.