 Через російські атаки на Краматорськ 24 жовтня поранені двоє цивільних
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Через російські атаки на Краматорськ 24 жовтня поранені двоє цивільних

Валерія Пащенко
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24 жовтня війська країни-агресорки двічі атакували Краматорськ. Внаслідок ударів поранень зазнали двоє людей.

Про це повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва журналістам “Суспільне Донбас”.

“Армія вдарила FPV-дроном в район приватної житлової забудови Краматорська. Поранений 50-річний цивільний”, — зазначила речниця.

Згодом окупанти повторили атаку: цього разу удар припав поряд із багатоквартирним будинком.

“Тілесних ушкоджень дістала жінка 67 років”, — повідомила Анастасія Мєдвєдєва.

Пораненим надають медичну допомогу. Правоохоронці розслідують обстріли за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, днями зону обовʼязкової евакуації сімей із дітьми поширили на всю Краматорську та Словʼянську громади.

 

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