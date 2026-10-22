Зону обовʼязкової евакуації поширили на всю Словʼянську та Краматорську громади: перелік

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Обласна влада розширює зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб — тепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, зона обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб тепер поширюється на всю територію Краматорської та Словʼянської громади. Загалом йдеться про 20 населених пунктів.
“Безпекова ситуація постійно погіршується. Росіяни щодня атакують Краматорськ і Слов’янськ, б’ють по житлових кварталах, цивільному транспорту та місцях, де перебувають люди. Залишатися там із дітьми — невиправданий ризик.
Звертаюся до батьків: не наражайте дітей на небезпеку і не чекайте, поки російський удар станеться поруч із вашим будинком. Евакуюйтеся зараз”, — написав Філашкін.
Він уточнив, що до евакуації залучені спеціалізовані групи поліції та ДСНС, а після прибуття до транзитного пункту родинам допоможуть із подальшим переїздом до більш безпечних регіонів України.
Нагадаємо, на середину жовтня 2026-го у зоні обовʼязкової евакуації на Донеччині залишалися понад 380 дітей. Перелік територій для примусового виїзду розширили, а разом із ним кількість неповнолітніх, яких мають звідти вивезти.