 Зону обовʼязкової евакуації поширили на всю Словʼянську та Краматорську громади: перелік
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Зону обовʼязкової евакуації поширили на всю Словʼянську та Краматорську громади

Богдан Комаровський
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Обласна влада розширює зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб — тепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, зона обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб тепер поширюється на всю територію Краматорської та Словʼянської громади. Загалом йдеться про 20 населених пунктів.

Краматорська громада:

  • Краматорськ;
  • Біленьке;
  • Комишуваха;
  • Красноторка;
  • Малотаранівка;
  • Олександрівка;
  • Софіївка;
  • Шабельківка;
  • Ясна Поляна;
  • Ясногірка;
  • Ашуркове;
  • Василівська Пустош;
  • Дмитрівка;
  • Привілля;
  • Семенівка.

Словʼянська громада:

  • Словʼянськ;
  • Билбасівка;
  • Мирне;
  • Торець;
  • Суханівка.

“Безпекова ситуація постійно погіршується. Росіяни щодня атакують Краматорськ і Слов’янськ, б’ють по житлових кварталах, цивільному транспорту та місцях, де перебувають люди. Залишатися там із дітьми — невиправданий ризик.

Звертаюся до батьків: не наражайте дітей на небезпеку і не чекайте, поки російський удар станеться поруч із вашим будинком. Евакуюйтеся зараз”, — написав Філашкін. 

Він уточнив, що до евакуації залучені спеціалізовані групи поліції та ДСНС, а після прибуття до транзитного пункту родинам допоможуть із подальшим переїздом до більш безпечних регіонів України.

Нагадаємо, на середину жовтня 2026-го у зоні обовʼязкової евакуації на Донеччині залишалися понад 380 дітей. Перелік територій для примусового виїзду розширили, а разом із ним кількість неповнолітніх, яких мають звідти вивезти.

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