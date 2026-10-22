Зону обовʼязкової евакуації поширили на всю Словʼянську та Краматорську громади: перелік

Евакуація дітей з Донеччини. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

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Обласна влада розширює зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб — тепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, зона обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб тепер поширюється на всю територію Краматорської та Словʼянської громади. Загалом йдеться про 20 населених пунктів.

Краматорська громада:

Краматорськ;

Біленьке;

Комишуваха;

Красноторка;

Малотаранівка;

Олександрівка;

Софіївка;

Шабельківка;

Ясна Поляна;

Ясногірка;

Ашуркове;

Василівська Пустош;

Дмитрівка;

Привілля;

Семенівка.

Словʼянська громада:

Словʼянськ;

Билбасівка;

Мирне;

Торець;

Суханівка.

“Безпекова ситуація постійно погіршується. Росіяни щодня атакують Краматорськ і Слов’янськ, б’ють по житлових кварталах, цивільному транспорту та місцях, де перебувають люди. Залишатися там із дітьми — невиправданий ризик.

Звертаюся до батьків: не наражайте дітей на небезпеку і не чекайте, поки російський удар станеться поруч із вашим будинком. Евакуюйтеся зараз”, — написав Філашкін.

Він уточнив, що до евакуації залучені спеціалізовані групи поліції та ДСНС, а після прибуття до транзитного пункту родинам допоможуть із подальшим переїздом до більш безпечних регіонів України.

Нагадаємо, на середину жовтня 2026-го у зоні обовʼязкової евакуації на Донеччині залишалися понад 380 дітей. Перелік територій для примусового виїзду розширили, а разом із ним кількість неповнолітніх, яких мають звідти вивезти.