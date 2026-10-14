Більш як 380 дітей залишаються у зоні обовʼязкової евакуації на Донеччині: дані на 14 жовтня 2026 року

Евакуація дітей. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

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На середину жовтня 2026-го у зоні обовʼязкової евакуації на Донеччині залишаються понад 380 дітей. Перелік територій для примусового виїзду розширили, а разом із ним кількість неповнолітніх, яких мають звідти вивезти. Де саме вони залишаються — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із брифінгу начальниці служби у справах дітей Донецької ОДА Юлії Рижакової.

За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває з девʼяти населених пунктів чотирьох громад Донецької області — на середину місяця там залишаються 387 неповнолітніх. Зокрема, нещодавно обовʼязковий виїзд поширили на ще 130 адрес у Краматорську, а загалом громаду мають покинути 297 дітей. Також малеча поки не виїхала з:

Словʼянської громади — 43 дитини;

Святогірської громади — 37 дітей;

Новодонецької громади — 10 дітей.

За останній тиждень з небезпеки евакуювали загалом 118 неповнолітніх, а від початку місяця — 221. Найбільше — 86 дітей — поїхали з Краматорської громади.

Нині на підконтрольній уряду України частині Донецької області загалом залишаються близько 71,3 тисячі людей, з яких 3 069 — діти. У зоні активних бойових дій мешкають приблизно 60 тисяч цивільних, серед них не менш як 2293 неповнолітніх.

Нагадаємо, екіпаж “Білого Янгола” днями вивіз з понівеченого Краматорська ще дві родини з дітьми, одна з яких мешкала на околиці — найнебезпечнішому районі. Також правоохоронцям вдалося евакуювати трьох літніх людей.