“Дорога життя”: з Краматорська евакуювали ще дві родини з дітьми та літніх людей

Евакуація дітей з Краматорська, жовтень 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Екіпаж “Білого Янгола” днями вивіз з понівеченого Краматорська ще дві родини з дітьми, одна з яких мешкала на околиці — найнебезпечнішому районі. Також правоохоронцям вдалося евакуювати трьох літніх людей.

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

Постійні авіаудари, руйнування та смертельна небезпека на кожному кроці — так описують нині ситуацію в Краматорській громаді поліціянти. Окупанти бʼють по самому місту та його околицях авіабомбами, ствольною артилерією та масовано застосовують дрони. В таких умовах триває евакуація цивільних, зокрема родин з дітьми.

Так, під час першого виїзду екіпаж “Білий Янгол” забрав з вулиці Паркової трьох літніх людей, чий будинок зазнав прямих російських ударів. Далі за допомогою волонтерів люди вирушили до Полтави.

Серед врятованих також були дві сім’ї з дітьми. Тетяна та її 10-річна донька Євгенія жили на околиці в напрямку Бахмута — найнебезпечнішому районі. Вибравшись звідти, вони заночували в центрі, щоб безпечно дочекатися правоохоронців. У 2022 році родина вже виїжджала до Львова, проте згодом повернулася додому, розповіли правоохоронці.

“Білі янголи” також допомогли виїхати матері з двома доньками: 7-річною Веронікою та 14-річною Кірою. Тепер вони житимуть на Київщині. Аби зняти стрес під час поїздки, поліціянти подарували малечі мʼякі іграшки.

“Перебування у громаді загрожує життю щосекунди. Через постійну загрозу обстрілів діти позбавлені можливості виходити на вулицю та повноцінно розвиватися”, — кажуть правоохоронці.

Вони закликають не зволікати з евакуацією та звертатися за допомогою в цьому на номери: 102, +38 (066) 561-61-02 та +38 (066) 561-91-02.

Нагадаємо, посилення російських ударів та погіршення безпекової ситуації не вплину за темпи евакуації з Краматорська. Зі слів волонтерів, містяни звикли до життя під постійними атаками, частина людей — продовжують відмовлятися виїздити.

Разом із тим з листопада на підконтрольній частині Донеччини буде подовжена комендантська година. Це рішення стосується, зокрема Словʼянської та Краматорської громад, однак не торкнеться Олександрівської й Черкаської.