З листопада на підконтрольній частині Донеччини буде подовжена комендантська година — окрім двох громад

Комендантська година. Ілюстративне фото: Pixabay

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З листопада на підконтрольній частині Донеччини буде подовжена комендантська година. Це рішення не стосується Олександрівської та Черкаської громад.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Влада Донеччини погодила розширення зони “довгої” комендантської години: з 1 листопада майже на всій підконтрольної уряду України території Донеччини комендантська година триватиме з 16:00 до 11:00. Це стосується, зокрема Краматорської та Словʼянської громад.

Разом із тим це обмеження не діятиме на територіях Олександрівської та Черкаської громад.

Зазначимо, що 12 жовтня очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін провів нараду з владою Краматорська, на якій, зокрема розглядали можливість зміни комендантської години. Поки вона триває загалом вісім годин — з 21:00 до 05:00 щодня.

Однак після вже з наступного місяця заборона на пересування триватиме 19 годин.

Нагадаємо, посилення російських ударів та погіршення безпекової ситуації не вплину за темпи евакуації з Краматорська. Зі слів волонтерів, містяни звикли до життя під постійними атаками, частина людей — продовжують відмовлятися виїздити.