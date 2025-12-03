Наслідки обстрілів у Донецькій області за 2 грудня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

Ще 1721 російський удар по території Донецької області зафіксували правоохоронці протягом доби 2 листопада. Загарбники били по лінії фронту та житлових кварталах підконтрольної Україні частини регіону, через що серед цивільних є загиблі й поранені.

Загиблі є у Костянтинівці та Слов’янську

Під вогнем, уточнюють у зведенні від поліції, перебували 11 населених пунктів: міста Білозерське, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман та Слов’янськ, селища Водянське, Новоселівка, Олексієво-Дружківка та Ясногірка, села Сидорове і Вільне.

У Костянтинівці через російський артобстріл та удар FPV-дроном загинула одна людина, ще одна — зазнала поранень. Загарбники вдарили й по Слов’янську, там загинула одна людина, постраждали кафе, готель, торгові ряди, АЗС та цивільне авто.

Росіяни били FPV-дронами по цивільних авто: у Лимані поранені двоє людей, в Олексієво-Дружківці — ще одна. П’ята поранена за добу людина була у Водянському, що в Покровському районі. Там російські дрони “Герань-2” вдарили по п’ятиповерховому будинку.

У ще чотирьох населених пунктах Донеччини фіксують руйнування внаслідок обстрілів, але обійшлося без загибелі й поранення цивільних:

у Білозерському через удар двох дронів “Герань-2” постраждав заклад освіти;

по Краматорську вдарили дроном “Молнія-2”, там руйнувань зазнав багатоквартирний будинок;

три 250-кілограмові авіабомби росіяни скинули на Ясногірку, що в Краматорській громаді. Там руйнувань зазнали приватний будинок, нежитлові приміщення та критична інфраструктура;

у Сидоровому Святогірської громади через влучання двох FPV-дронів постраждали приватний будинок та цивільна автівка.

Загалом за добу 2 грудня на Донеччині правоохоронці нарахували руйнування 19 цивільних об’єктів, зокрема п’ятьох житлових будинків.

У ДонОВА уточнили, що влучання також фіксували у Світлому, Кучеревому Яру, Грузькому, Святогірську, Новоселівці, Олександрівці та Сіверську.

Росіяни штурмували всі напрямки окрім Краматорського

на Лиманському напрямку , згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, російські сили здійснили 31 атаку й намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Нововодяного, Новоєгорівки, Греківки, Новомихайлівки, Середнього, Карпівки, Шандриголового, Колодязів, Мирного, Зарічного та у бік Степового;

на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили 12 атак окупантів поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки;

на Костянтинівському напрямку російські військові атакували 27 разів у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки та Русиного Яру;

на Покровському напрямку українські військові зупинили 52 штурми армійців країни-агресорки в районах Володимирівки, Маяка, Родинського, Червоного Лимана, Новоекономічного, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного та у бік Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку окупанти здійснили 18 атак у районах Ялти, Товстого, Зеленого Гаю, Олександрограда, Соснівки, Вербового, Красногірського та Привільного.

