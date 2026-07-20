Наслідки російських атак у Донецькій області за 19 липня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

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Щонайменше 13 населених пунктів Донецької області опинилися під російським вогнем протягом доби 19 липня — саме у такій кількості міст, сіл та селищ поліція фіксувала влучання. Загалом правоохоронці нарахували 1 268 ударів як по житлових кварталах, так і по лінії фронту на підконтрольній частині області. Розповідаємо, що відомо про наслідки атак.

Найбільше загиблих за добу було в Слов’янську

Під вогнем протягом 19 липня, за даними поліції, перебували міста Дружківка, Краматорськ, Святогірськ і Слов’янськ, селища Билбасівка, Біленьке, Малотаранівка та Шабельківка, села Карпівка, Маячка, Новоіверське, Степанівка та Яковлівка.

По Краматорську минулої доби били 10 разів — загинула цивільна людина, ще двоє — зазнали поранень. У місті пошкоджені сім багатоквартирних будинків, дві приватні оселі, автомагазин, відділення банку та три автівки.

250-кілограмовою авіабомбою, РСЗВ “Смерч” та шістьма дронами росіяни вдарили по Слов’янську — там загинули двоє мешканців, поранена ще одна людина. Руйнувань зазнали один багатоквартирний та 10 приватних будинків, керамічне виробництво, адмінбудівля, гараж та два цивільні авто.

У Дружківці зазнали поранень четверо цивільних, по місту били 250-кілограмовою авіабомбою та дронами. Там пошкоджені шість багатоквартирних будинків.

У Малотаранівці внаслідок влучання FPV-дрона по автодорозі пошкоджений автомобіль, поранені двоє людей.

На Біленьке російські війська скинули дві 250-кілограмові авіабомби з УМПК, а також накрили селище з РСЗВ “Угаран” — зазнала поранень одна людина, пошкоджені 10 осель.

У Степанівці постраждали двоє людей, пошкоджене авто. У Святогірську руйнувань зазнала адмінбудівля, у Билбасівці — приватний будинок, у Карпівці — дві оселі, у Новоіверському — нежитлове приміщення, а Маячці — цивільне авто.

На Шабельківку російські війська спрямували три 250-кілограмові авіабомби — пошкоджені п’ять приватних будинків, три авто і мотоцикл.

Руйнувань за добу, пише поліція, зазнали 73 цивільні об’єкти, з них 45 — це житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що загалом за добу росіяни 45 разів обстрілювали населені пункти підконтрольної частини Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 405 людей, зокрема 30 дітей.

ЗСУ зупинили 30 штурмів на Покровському напрямку

на Лиманському напрямку , пишуть у Генштабі, окупанти 26 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ, атакуючи в районах Новомихайлівки, Дробишевого, Новоселівки, Греківки, а також у бік Шийківки, Ставків, Лиману та Озерного;

у районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки, а також у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки, російські військові здійснили 27 штурмів на Слов’янському напрямку ;

на Краматорському напрямку армійці країни-агресорки атакували двічі в районі Никифорівки;

поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Степанівки та у бік Павлівки загарбники атакували 24 рази на Костянтинівському напрямку ;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 30 штурмових дій окупантів у районах Торецького, Шахового, Удачного, Філії, Гришиного та у бік Кучерового Яру, Нового Донбасу, Мирного, Білицького, Світлого, Новопавлівки, Шевченка й Новопідгороднього.

Нагадаємо, війська країни-агресорки почали використовувати електробайки на Покровському напрямку, аби рухатися до позицій ЗСУ безшумно. Українській аеророзвідці вдається виявляти та знищувати окупантів.