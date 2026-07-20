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Щонайменше 13 населених пунктів Донецької області опинилися під російським вогнем протягом доби 19 липня — саме у такій кількості міст, сіл та селищ поліція фіксувала влучання. Загалом правоохоронці нарахували 1 268 ударів як по житлових кварталах, так і по лінії фронту на підконтрольній частині області. Розповідаємо, що відомо про наслідки атак.
Під вогнем протягом 19 липня, за даними поліції, перебували міста Дружківка, Краматорськ, Святогірськ і Слов’янськ, селища Билбасівка, Біленьке, Малотаранівка та Шабельківка, села Карпівка, Маячка, Новоіверське, Степанівка та Яковлівка.
По Краматорську минулої доби били 10 разів — загинула цивільна людина, ще двоє — зазнали поранень. У місті пошкоджені сім багатоквартирних будинків, дві приватні оселі, автомагазин, відділення банку та три автівки.
250-кілограмовою авіабомбою, РСЗВ “Смерч” та шістьма дронами росіяни вдарили по Слов’янську — там загинули двоє мешканців, поранена ще одна людина. Руйнувань зазнали один багатоквартирний та 10 приватних будинків, керамічне виробництво, адмінбудівля, гараж та два цивільні авто.
У Дружківці зазнали поранень четверо цивільних, по місту били 250-кілограмовою авіабомбою та дронами. Там пошкоджені шість багатоквартирних будинків.
У Малотаранівці внаслідок влучання FPV-дрона по автодорозі пошкоджений автомобіль, поранені двоє людей.
На Біленьке російські війська скинули дві 250-кілограмові авіабомби з УМПК, а також накрили селище з РСЗВ “Угаран” — зазнала поранень одна людина, пошкоджені 10 осель.
У Степанівці постраждали двоє людей, пошкоджене авто. У Святогірську руйнувань зазнала адмінбудівля, у Билбасівці — приватний будинок, у Карпівці — дві оселі, у Новоіверському — нежитлове приміщення, а Маячці — цивільне авто.
На Шабельківку російські війська спрямували три 250-кілограмові авіабомби — пошкоджені п’ять приватних будинків, три авто і мотоцикл.
Руйнувань за добу, пише поліція, зазнали 73 цивільні об’єкти, з них 45 — це житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що загалом за добу росіяни 45 разів обстрілювали населені пункти підконтрольної частини Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 405 людей, зокрема 30 дітей.
Нагадаємо, війська країни-агресорки почали використовувати електробайки на Покровському напрямку, аби рухатися до позицій ЗСУ безшумно. Українській аеророзвідці вдається виявляти та знищувати окупантів.