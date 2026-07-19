Росіяни почали використовувати електробайки на Покровському напрямку, — бригада “Рубіж”

Війська країни-агресорки почали використовувати електробайки на Покровському напрямку, аби рухатися до позицій ЗСУ безшумно. Українській аеророзвідці вдається виявляти та знищувати окупантів.

Про це повідомили у бригаді “Рубіж”.

Там розповіли, що в смузі їхньої відповідальності на Покровському напрямку російські війська не знижують наступальні темпи. Серед основних завдань окупантів — інфільтруватися в сектори оборони, знайшовши місця ускладненої аеророзвідки. Загарбники розуміють свою перевагу в кількості та намагаються максимально залучити піхоту для атак.

“Окупант почав активно використовувати електробайки — оскільки вони рухаються безшумно це дає декілька хвилин переваги противнику, проте силами аеророзвідки, ударних БПЛА та підрозділів вогневої підтримки такі мобільні групи виявляються та ліквідовуються”, — кажуть оборонці.

У бригаді уточнили, що важливий фактор, на який російські війська роблять акцент — “зеленка”. Вона заважає проводити якісну аеророзвідку, тож окупанти можуть заходити в укриття, ховатися від українських уражень та надалі накопичуватися для штурмових дій. Наразі обранцям вдається зривати спроби реалізувати такі плани.