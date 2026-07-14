“Ми контролюємо стратегічні маршрути росіян”, — оборонець бригади “Спартан” про удари по логістиці окупантів на ТОТ Донеччини

​Пілоти батальйону безпілотних систем Black Sky. Ілюстративне фото: бригада "Спартан"

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Українські військові з Покровського напрямку атакують логістику росіян у тилу. Для таких ударів використовують дрони типу middle-strike — по трасах із Донецька, Маріуполя та Старобешевого. Ефект від цих уражень вже відчувають на фронті.

Про це розповів офіцер 3 бригади оперативного призначення НГУ “Спартан” на позивний Піксель в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, під удари українських дронів потрапляють вантажівки із паливом та боєкомплектами, які нині залишаються у пріоритеті для військ країни-агресорки. Чим більше захисники знищують таких автівок, тим слабкіше забезпечення окупантів.

“Можемо констатувати, що протягом останніх місяців окупант відчуває на собі дії наших операторів. Наразі за допомогою наших middle-strike дронів ми контролюємо стратегічні маршрути противника. Наносимо вогневе ураження по автівках окупантів на трасі Донецьк — Маріуполь та Донецьк — Старобешеве”, — каже оборонець.

Він уточнив, що “Спартан” також розширив зону ударів по порту в тимчасово окупованому Маріуполі. Так, нещодавно бійці підрозділу атакували там катер російського флоту.

“Штурмів не меншає, але ми відчуваємо, що загарбник стає слабкішим. Трішечки зменшуються атаки FPV-дронів, “Молній”, бо ми бʼємо по логістиці. В небі це відчувається тим, що ми можемо нормально проводити своє логістичне забезпечення і нас менше збивають. Плюс ми збиваємо. Намагаємося контролювати росіян нашими перехоплювачами”, — зазначив Піксель.