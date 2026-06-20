ЗСУ все активніше знищують логістику росіян на окупованій частині Донеччини. Колаж: Вільне Радіо

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Перефарбування вантажівок у колір “зебри”, пересування росіян на “непомітних” цивільних машинах, руйнування логістики, нестача палива для цивільних та обмеження роботи громадського транспорту — це лише частина наслідків активної роботи українських дронів в окупованих районах Донеччини у 2026 році.

Розбираємося, куди стали частіше долітати дрони ЗСУ на Донеччині, як це впливає на війну, як цьому намагаються протидіяти та як такі удари позначаються на житті цивільних.

У травні-червні 2026 року інфопростір заполонили численні повідомлення про знищення логістики та об’єктів росіян у т.з. “ДНР”

Наприкінці весни 2026 року інфопростір заполонили повідомлення від бійців ЗСУ про удари безпілотниками по тимчасово окупованій частині Донеччини. Є підтверджені влучання по складах та місцях розташування армії Росії, техніці, радарах та ракетних комплексах, командних пунктах та окремих солдатах окупаційної армії.

Бійці ЗСУ заявляли про:

Спираючись на дані командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Броуді, відомого за позивним “Мадяр”, журналісти Вільного Радіо підрахували, що бійці ЗСУ лише з 1 травня до 20 червня атакували населені пункти на тимчасово окупованій частині Донецької області щонайменше 79 разів.

Удари безпілотників ЗСУ по окупованій частині Донеччини у звітах командувача Сил безпілотник систем ЗСУ Роберта Броуді у період з 1 травня до 20 червня 2026 року. Мапа: Вільне Радіо

З усіма даними щодо населених пунктів та кількості ударів, які українські захисники завдали у період з 1 травня до 20 червня 2026 року можна ознайомитися у зведеній таблиці.

Зазначимо, що це не повний перелік усіх населених пунктів та об’єктів, які перебували під атаками БПЛА ЗСУ за цей період. Роберт Броуді у своїх звітах часто зазначає, що додатково завдавали ударів по логістиці чи ППО росіян на окупованій Донеччині, але не уточнює, де саме. Тобто в переліку вище наведені лише найважливіші удари, які вдалося зафіксувати на камери.

Коли командувач Сил безпілотних систем ЗСУ перераховує удари по населеному пункту, це не завжди означає, що його атакував лише один безпілотник. Наприклад, 1 травня Роберт Броуді відзвітував про удар по Бахмуту, де виявили схованку техніки й атакою знищили понад 30 одиниць військової техніки росіян. Один безпілотник не може завдати такої шкоди.

Російські військові в своїх заявах визнають, що на початку повномасштабного вторгнення тилом вважали позиції за 15 кілометрів від лінії фронту, але у 2026 році тилом неможливо назвати навіть позицію за 50 кілометрів від лінії фронту. Доказом цього приклади перерізання трас навколо Маріуполя, від якого до лінії зіткнення — близько 110 кілометрів.

Вид з безпілотника ЗСУ над Маріуполем, травень 2026 року. Скриншот відео: Youtube/АЗОВ

Американський Hornet — безпілотник, яким ЗСУ знищують логістику росіян на окупованих територіях?

Українські військові окремо не пояснюють таку активізацію та що дало такі можливості. Водночас 11 червня у британській газеті The Guardian писали про вплив на ситуацію через безпілотники Hornet.

Російські джерела теж звинувачують у посиленні атак на їхню логістику безпілотники Hornet. Про це йдеться у численних статтях, зокрема тут, тут й тут.

Як вважають окупанти, головною особливістю безпілотника є штучний інтелект та супутникова навігація. У поєднанні ці системи дозволяють БПЛА самостійно літати окупованою територією, шукати цілі та вражати їх. Відсутність необхідності у постійному керуванні оператором робить його менш вразливим до систем радіоелектронної боротьби, адже у разі втрати зв’язку з центром керування Hornet продовжує самостійно будувати маршрут та шукати військові цілі для ураження.

Та все ж роль оператора важлива, адже безпілотник визначає потенційні цілі для атаки, а рішення здебільшого приймає людина, стверджують окупанти.

Дрон-камікадзе Hornet, травень 2026. Фото: Kammen Taylor

Що кажуть російські пропагандисти про удари ЗСУ по логістиці і як ці удари можуть вплинути на війну за оцінкою ЗСУ

Безпілотники ЗСУ у першу чергу полюють на військову техніку, яка рухається трасами окупованої росіянами частини Донецької області. Адже станом на червень 2026 року це залишається єдиною можливістю доставляти техніку, паливо, боєприпаси, солдатів та інші ресурси на лінію фронту. Залізницею на тимчасово захопленій частині Донеччини окупанти намагаються не користуватися для військових цілей і тим паче не використовують авіацію.

Атаки на вантажівки змушують окупантів вдаватися до хитрощів. Наприклад, штучний інтелект безпілотників намагаються обдурити, перефарбовуючи військові вантажівки у чорно-білий колір зебри. Окупанти сподіваються, що ШІ буде важко розпізнати такі машини на тлі траси.

Техніка росіян, яку намагаються перефарбовувати, щоб ускладнити розпізнавання штучним інтелектом безпілотників ЗСУ. Фото з окупаційних джерел

Втім, українські військові запевняють, що окупантам таке маскування не допоможе.

“Ми будемо бити цих зебр, страусів, носорогів — що б вони там не намалювали”, — казав офіцер ЗСУ Микола Колесник.

Крім військової техніки безпілотники знищують і бензовози окупантів. Світлини та відео з пошкодженими бензовозами регулярно публікують у російських медіа.

Для того щоб оцінити, який вплив удари безпілотників ЗСУ мають на російських окупантів, ми проаналізували, що пишуть російські військкори. Вважати, що все, що вони пишуть, — правда, неможливо, але хоча б оцінити тенденції у настроях загарбників можна.

Так, російські медіа визнають, що ЗСУ зробили потужний стрибок у дронобудуванні й тепер збивають навіть ретранслятори окупантів, без яких російська армія не може відправляти далеко від фронту розвідувальні безпілотники. Щодо ударів по логістиці пишуть таке:

“До логістичної проблеми призвів цілий комплекс інших: відсутність адекватного прогнозування, жахлива повільність у прийнятті рішень, ну і красиві звіти для керівництва — як же без них”.

Окремі автори визнають, що БПЛА ЗСУ дійсно влучають по військових вантажівках.

“Сьогодні (30 травня 2026 року, — ред.) два “Хорнета” не пожалкували “Камаз”. У “Камазі” були боєкомплекти, такі важливі для наших артилеристів”, — писала Анастасія Кошеварова.

Бензовоз, який знищили безпілотники на тимчасово окупованій території, травень 2026 року. Фото з російських джерел

У телеграм-каналах проросійських бойовиків пишуть, що окупантам доводиться користуватися не військовою технікою, а цивільними автомобілями у надії, що безпілотники не атакуватимуть такі автомобілі.

“Поняття “тилу” знівельовано силами безпілотників фашистів, які взяли під контроль повітряний простір над ДНР. Поки що це змусило терміново пересісти з військових автомобілів, пікапів та позашляховиків на непомітний транспорт”, — пишуть на одному з каналів окупантів.

Деякі проросійські пропагандисти згадують, що від війни страждають і цивільні жителі.

“Бідні мешканці Донецька та інших міст поблизу лінії фронту. На жаль, як би ми не просували фронт (це, до речі, вже давно під питанням), темпи нарощування дальнобійних засобів ураження та їхнього радіуса дії продовжують зростати швидше”, — пише Петро Лундстрем.

Втім, про те, як російська армія знищила такі міста, як Бахмут, Соледар, Сіверськ, Авдіївка, Вугледар та багато інших, він не згадує.

Повертаючись до ударів безпілотників, за заявами міністра оборони України Михайла Федорова, активність безпілотників ЗСУ дійсно зросла, і українські захисники планують лише посилювати тиск на росіян.

“Логістичний локдаун працює. За завданням Президента масштабуємо удари по цілях на відстані 20–150 км. Удвічі зросла кількість уражень ворожих цілей на відстані понад 50 км від ЛБЗ (лінії бойового зіткнення, — ред.). Також маємо рекордні показники зі знищення автомобільної та мототехніки ворога (росіян, — ред.)”, — написав Михайло Федоров.

Наслідком активізації безпілотників ЗСУ у тилу загарбників має стати зупинка можливостей російської армії для наступу на фронті.

“Наше завдання — ще більше посилити тиск на росіян у тилу та позбавити їх можливості вести активні штурмові дії”, — написав Михайло Федоров та заявив, що завдяки цьому Україна перехоплюватиме ініціативу на фронті.

Як удари ЗСУ по логістиці росіян впливають на життя місцевих у т.з. “ДНР”

Станом на першу половину червня 2026 року удари по логістиці російських загарбників відчувають уже й жителі тимчасово окупованих населених пунктів Донеччини. Співрозмовник Вільного Радіо з Маріуполя поділився, що у місті ситуація з наявністю бензину на заправках стала “дуже поганою”.

У Донецьку місцеві пишуть, що ситуація краща, але доводиться стояти у великих чергах, щоб придбати бензин.

Внаслідок ударів безпілотників ЗСУ та обмеження постачання палива окупаційна влада стала обмежувати рух на трасах окупованої частини Луганської області.

Водночас на Донеччині окупанти поки що не вдаються до таких заборон. Співрозмовниця Вільного Радіо їздила трасою М14 між Маріуполем і Бердянськом, і рух для цивільних там залишається вільним.

Але це стосується особистого транспорту. Щодо пасажирського ж — з 5 червня окупанти заборонили рух автобусів трасою вздовж Азовського моря.

Траса вздовж Азовського моря, на якій окупаційна влада з 5 червня 2026 року заборонила рух громадського транспорту. Фото з окупаційних джерел

Самі жителі тимчасово окупованої частини Донеччини у тематичних чатах підтверджують, що рухатися трасами ще можна вільно, якщо не їхати групою автомобілів.

Однак журналісти Вільного Радіо помітили, що починаючи з червня автомобілісти почали попереджати один одного про безпілотники типу Hornet, які полюють на висоті. Також трапляються випадки, коли безпілотники нібито збивають, через що перекривають рух на трасах.

Загальна ж атмосфера для водіїв стає дедалі більш гнітючою. Навіть коли вони особисто не зустрічають безпілотники ЗСУ — діляться, що машин на трасах тепер рухається небагато, а також періодично трапляються згорілі автомобілі.

Автомобілі, які бійці ЗСУ знищили безпілотниками на трасі поряд з Дебальцевим, 30 травня 2026 року. Скриншот відео: Youtube/K-2

В чатах Маріуполя та інших тимчасово окупованих міст Донеччини вже публікують поради для водіїв, як уникнути ударів безпілотником:

об’їжджати такі траси, як Донецьк—Луганськ, Донецьк—Горлівка, Донецьк—Маріуполь та Маріуполь—Бердянськ;

не їздити вночі;

не рухатися поряд з будь-якими вантажівками;

не перефарбовувати машини, адже безпілотники орієнтуються не на колір, а на форму автомобіля;

не варто сподіватися на РЕБ, адже БПЛА все одно вдарить у ціль, яку намітив.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали про те, як Донецький аеропорт пройшов шлях від символу розвитку українського сходу до місця запеклих боїв за Україну. Весною 2026 року окупанти продовжували будівництва на території Донецького аеропорту. Зокрема, будували до десятка гаражів для зберігання “Шахедів”.