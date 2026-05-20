Ураження на ТОТ. Ілюстративне фото: з російських джерел

Українські військові вчергове атакували низку військових обʼєктів росіян на ТОТ Донеччини. Їм вдалося уразити пункти управління БпЛА та живу силу окупантів. Де фіксували влучання — читайте далі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За минулу добу та в ніч на 20 травня українські війська завдали уражень по низці військових обʼєктів РФ. Влучання фіксували, зокрема на території тимчасово окупованої частини Донецької області.

Так, Сили оборони атакували пункти управління загарбників у Соледарі та Іванівському. Обидва населені пункти знаходяться у Бахмутському районі, перший перейшов під контроль країни-агресорки у січні 2024-го, а другий — влітку того ж року.

Окрім цього, ЗСУ уразили пункти управління БпЛА російських військ у районах Піддубного та Перебудови. Ці селища розташовані у Комарській громаді регіону — за майже 30 кілометрів від Великої Новосілки, яку окупували наприкінці червня 2025-го.

Також українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили росіян у Мирному, Сніжному та Донецьку.

У відомстві не зазначили, чи підсумовували наслідки цих атак — ймовірно, остаточні масштаби завданих збитків уточнюють.

“Сили оборони продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії Росії проти України”, — підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, поліція за добу зафіксувала 1281 удар російських військових по підконтрольній частині Донецької області. Під вогонь вкотре потрапила не лише лінія фронту, але і житлові квартали регіону. За даними правоохоронців, попередньо, обійшлося без загибелі цивільних, однак поранень зазнали 11 місцевих.