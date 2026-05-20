Наслідки російських атак у Донецькій області, 19 травня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Поліція за добу зафіксувала 1281 удар російських військових по підконтрольній частині Донецької області. Під вогонь вкотре потрапила не лише лінія фронту, але і житлові квартали регіону. За даними правоохоронців, попередньо, обійшлося без загибелі цивільних, однак поранень зазнали 11 місцевих.

На Краматорськ скинули шість авіабомб — поранені дев’ятеро цивільних

Міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Святогірськ та Слов’янськ, а також село Курицине, за даними поліції, були під вогнем 19 травня.

По Краматорську били 10 разів, зокрема скинули на місто шість 250-кілограмових авіабомб. Там кількість поранених за добу зросла до дев’яти, пошкоджені дев’ять багатоквартирних і вісім приватних будинків, заклад освіти, чотири гаражі, цивільне авто, а також державний прапор.

Дружківку росіяни атакували трьома FPV-дронами – двоє людей поранені, пошкоджені багатоквартирний будинок та автівка.

По Слов’янську били шість разів, там постраждало підприємство, а також господарська споруда.

У Миколаївці пошкоджений багатоквартирний будинок, а у Святогірську — цивільна автівка.

Загалом, підрахували в поліції, за добу на Донеччині руйнувань зазнали 38 цивільних об’єктів, з них 19 житлових будинків.

Розширені дані стосовно наслідків обстрілів надає начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін. Він зазначив, що під вогнем також були Різниківка та Свято-Покровське Сіверської громади.

Покровський напрямок залишається найактивнішим на Донеччині

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові відбили 11 спроб загарбників просунутися в районах Дробишевого, Копанок, Озерного та Діброви;

на Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед поблизу Різниківки, Кривої Луки та Рай-Олександрівки;

на Краматорському напрямку російські сили активних дій не проводили, кажуть у Генштабі;

поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Довгої Балки армійці країни-агресорки здійснили 14 атак у межах Костянтинівського напрямку ;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 43 штурмові дії російських військових у районах Дорожнього, Родинського, Олександрівки, Покровська, Гришиного, Котлиного, Новопавлівки, Новоолександрівки, Удачного, Молодецького, а також у напрямку Кучерового Яру, Вільного, Сергіївки та Грузького.

Нагадаємо, російське командування має завдання вийти до адміністративного кордону Донецької області до початку вересня 2026 року. Окупанти не досягли очікуваних результатів від наступу, тож не зможуть захопити регіон повністю до кінця року.