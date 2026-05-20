Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Поліція за добу зафіксувала 1281 удар російських військових по підконтрольній частині Донецької області. Під вогонь вкотре потрапила не лише лінія фронту, але і житлові квартали регіону. За даними правоохоронців, попередньо, обійшлося без загибелі цивільних, однак поранень зазнали 11 місцевих.
Міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Святогірськ та Слов’янськ, а також село Курицине, за даними поліції, були під вогнем 19 травня.
По Краматорську били 10 разів, зокрема скинули на місто шість 250-кілограмових авіабомб. Там кількість поранених за добу зросла до дев’яти, пошкоджені дев’ять багатоквартирних і вісім приватних будинків, заклад освіти, чотири гаражі, цивільне авто, а також державний прапор.
Дружківку росіяни атакували трьома FPV-дронами – двоє людей поранені, пошкоджені багатоквартирний будинок та автівка.
По Слов’янську били шість разів, там постраждало підприємство, а також господарська споруда.
У Миколаївці пошкоджений багатоквартирний будинок, а у Святогірську — цивільна автівка.
Загалом, підрахували в поліції, за добу на Донеччині руйнувань зазнали 38 цивільних об’єктів, з них 19 житлових будинків.
Розширені дані стосовно наслідків обстрілів надає начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін. Він зазначив, що під вогнем також були Різниківка та Свято-Покровське Сіверської громади.
Нагадаємо, російське командування має завдання вийти до адміністративного кордону Донецької області до початку вересня 2026 року. Окупанти не досягли очікуваних результатів від наступу, тож не зможуть захопити регіон повністю до кінця року.