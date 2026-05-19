Російські війська зосереджені на виході до адмінкордону Донеччини до вересня 2026-го, — Паліса

Стела Донецької області. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

Російське командування має завдання вийти до адміністративного кордону Донецької області до початку вересня 2026 року. Окупанти не досягли очікуваних результатів від наступу, тож не зможуть захопити регіон повністю до кінця року.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса в інтервʼю “24 каналу”.

За його словами, російські війська до кінця року будуть сконцентровані на виході до адміністративних кордонів Донецької області. Весняний наступ окупантів не приніс їм “очікуваного результату” станом на середину травня, а жодного із дедлайнів від командування виконати не вдалося.

“У них було завдання до кінця квітня заволодіти Костянтинівкою. Як бачимо, вони далеко від виконання цього завдання. Російське керівництво визначало своїм угрупованням завдання створити умови й розпочати штурм Краматорсько-Слов’янської агломерації у кінці травня — на початку червня. Очевидно, що це завдання теж буде невиконане”, — сказав Павло Паліса.

На думку заступника керівника ОП, війська Росії не зможуть виконати завдання найближчі 3-4 місяці.

“Окрім того, я сумніваюся, що й завдання, яке їм поставили до початку вересня – вийти на адміністративний кордон Донецької області – вони теж не виконають. Я більш схильний вважати, що до кінця року їм це також не вдасться”, — резюмував посадовець.

Нагадаємо, російська армія у 2026 році почала зазнавати більших втрат під час своїх наступальних операцій у Донецькій та Луганській області. За перший квартал року на кожен окупований квадратний кілометр Донеччини припадає 316 вбитих і поранених військових РФ.