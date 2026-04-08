Дрон на оптоволокні. Фото: Міноборони України

Російська армія у 2026 році почала зазнавати більших втрат під час своїх наступальних операцій у Донецькій та Луганській області. За перший квартал року на кожен окупований квадратний кілометр Донеччини припадає 316 вбитих і поранених військових РФ.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса в інтерв’ю РБК-Україна.

Раніше, у 2025 році, середні втрати російських загарбників по лінії зіткнення на Донбасі (Донецькій та Луганській областях, — ред.) становили 120 вбитих та поранених в обмін на кожен квадратний кілометр окупованої території. Найактивніші бої торік фіксували на Покровському напрямку, там середні втрати були більшими — 160 людей за кілометр, стверджує заступник керівника Офісу Президента України, бригадний генерал Павло Паліса.

“За перший квартал 2026 року суто в межах Донецької області — від Лиманського і на південь аж до Олександрівського напрямку — на один окупований квадратний кілометр виходить 316 вбитих та поранених. Порівнюючи напрямки головного удару минулого року та сьогодні, є зростання майже вдвічі. А середньостатистичні втрати по лінії зіткнення на Донбасі збільшились майже втричі”, — зазначив військовий

Серед факторів, які призвели до зростання втрат серед російських військових, генерал назвав збільшення використання Силами оборони різних ударних безпілотників. Зокрема українські сили наростили використання дронів на оптоволокні на 30%.

Коментуючи вимогу Москви щодо відходу українських сил із Донецької області протягом двох місяців, генерал назвав її відірваною від реальності. На його думку, у найближчій перспективі російська армія не спроможна вийти на адміністративні межі Донецької області.

“Просування в них мінімальні. Тактичні успіхи на кількох ділянках — дуже символічні. Оперативних немає загалом”, — зазначив Павло Паліса.

Нагадаємо, на Костянтинівському напрямку фронту російські війська перейшли до нової тактики штурму: замість груп по двоє-троє бійців тепер вони кидають в атаку по одному солдату кожні 20–30 хвилин одночасно з кількох флангів.