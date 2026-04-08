Російські військові біля Костянтинівки змінили тактику й атакують з кількох напрямків одразу, — майор 156 ОМБр

Костянтинівка у жовтні 2025 року. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

На Костянтинівському напрямку фронту російські війська перейшли до нової тактики штурму: замість груп по двоє-троє бійців тепер вони кидають в атаку по одному солдату кожні 20–30 хвилин одночасно з кількох флангів.

Про це 7 квітня в ефірі “Суспільне. Студія” розповів командир 2-го механізованого батальйону 156-ї окремої механізованої бригади майор Віталій Глинянчук.

“Якщо раніше штурмові групи [росіян] складали двоє-троє бійців, то зараз противник намагається кидати по одному з періодичністю 20–30 хвилин. Це свідчить про певну тривожність у їхніх діях — вони змінюють штурмову тактику як вдень, так і вночі”, — зазначив майор зі 156-ї бригади Віталій Глинянчук.

Він стверджує, що росіяни посилюють тиск одразу по лівому й правому флангах, а також по центру Костянтинівського напрямку. Мета — виснажити українські сили та засоби. Росіяни також намагаються висадити спостерігачів углибині позицій для коригування вогню.

Новоприбулі підрозділи російської армії, за даними Віталія Глинянчука, практично відразу вступають у бій. Українські військові використовують FPV-дрони для їхнього знищення ще на підходах до переднього краю.

Військовий додав, що на напрямку продовжує роботу російська авіація, Костянтинівка щодня зазнає авіаударів. За день по місту скидають 40-45 авіабомб різної ваги, від 250-кілограмових до 3-тонних. Ціляться загарбники переважно по багатоквартирних будинках.

“Противник не відмовляється від намірів заволодіти Костянтинівкою та прилеглими населеними пунктами — Берестком і Іллінівкою. Вони постійно скидають фугасні та керовані авіабомби на місто, цілячись у багатоповерхівки”, — стверджує Віталій Глинянчук.

Періодично у районі Костянтинівки фіксують мотоштурми. Один такий відбувся тиждень-два тому у районі південно-західних околиць Костянтинівки та Іллінівки. Також була атака двох танків із південного сходу. Хоч обидві атаки, як уточнив майор Віталій Глинянчук, були невдалими, метою росіян могла бути розвідки вогневих точок та резервів українських підрозділів.

Нагадаємо, вже шість населених пунктів Костянтинівської міської громади український уряд офіційно визнав тимчасово окупованими. З двома березневими оновленнями відповідного переліку він поповнився селами Неліпівка, Предтечине та Новомаркове.