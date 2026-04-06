Неліпівку, Предтечине та Новомаркове Костянтинівської громади визнали окупованими

Зруйновані й пошкоджені будинки в Костянтинівці. Фото: аеророзвідник бригади Патрульної поліції “Хижак” із позивним Фанат

Вже шість населених пунктів Костянтинівської міської громади український уряд офіційно визнав тимчасово окупованими. З двома березневими оновленнями відповідного переліку він поповнився селами Неліпівка, Предтечине та Новомаркове.

Про ці зміни журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу Міністерства розвитку громад та територій України №454 від 9 березня 2026 року “Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією”. Документ набув чинності 31 березня.

Так, села Неліпівка та Предтечине офіційно під окупацією від 6 січня 2026 року, а Новомаркове потрапило до переліку захоплених населених пунктів пізніше — воно під контролем росіян, згідно з позицією Мінрозвитку, від 23 січня поточного року.

Загальний перелік тимчасово окупованих населених пунктів Костянтинівської громади на початок квітня має такий вигляд:

село Диліївка — від 1 вересня 2025 року;

село Ступочки — від 1 вересня 2025 року;

село Біла Гора — від 17 листопада 2025 року;

село Неліпівка — від 6 січня 2026 року;

село Предтечине — від 6 січня 2026 року;

село Новомаркове — від 23 січня 2026 року.

Загалом у громаді є 24 населені пункти, зокрема одне місто — Костянтинівка, яке є адміністративним центром громади.

Вся Костянтинівська громада раніше належала до зони активних бойових дій, такий статус вона мала від 1 січня 2023 року. Від 21 червня 2023-го громада належала до зони активних бойових дій, на якій функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Нагадаємо, на кінець березня 2026-го в оточеній боями Костянтинівці залишаються близько 2,7 тисячі людей. Евакуацію та гуманітарну підтримку там можуть забезпечити лише військові. Місто існує без комунікацій, однак там досі працює єдиний “пункт незламності”.