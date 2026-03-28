Окупанти будують на території Донецького аеропорту до десятка гаражів для зберігання “Шахедів”. Фото Maxar від “Мілітарного”

З’явилися супутникові знімки, на яких видно, що російські окупанти активно будують на території Донецького аеропорту гаражі для зберігання безпілотників. На кадрах від 14 березня 2026 року можна побачити не лише вже збудовані споруди, а й будівельну техніку.

Кадри з Донецьким аеропортом опублікували журналісти “Мілітарного”.

На кадрах можна нарахувати щонайменше 8 гаражів. Крім цього, видно вириті траншеї.

Розташування гаражів на території Донецького аеропорту на супутникових знімках і кадрах із безпілотника ЗСУ. Колаж “Мілітарного”. Фото: 1-й окремий центр БпС СБС

На іншому супутниковому знімку видно процес будівництва інших споруд, але порахувати їх неможливо.

Процес будівництва споруд на території Донецького аеропорту, 14 березня 2026 року. Фото: Maxar / “Мілітарний”

Нагадаємо, у ніч із 28 на 29 березня 2026 року бійці ЗСУ з Сил безпілотних систем уразили пускові установки “Шахедів”, коли ті готувалися до запуску. Подія сталася на території Донецького аеропорту.

Крім цього, із супутникових знімків від 12 березня стало відомо, що росіяни розширюють базу для запуску дронів на території Донецького аеропорту.

7 березня українські військові уразили об’єкт окупантів у районі ДАП, де загарбники зберігали та запускали дрони-камікадзе.

Журналісти Вільного Радіо також готували матеріал про те, як Донецький аеропорт пройшов шлях від символу розвитку українського сходу до місця запеклих боїв за Україну.