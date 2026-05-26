Сили оборони вчергове атакували обʼєкти армії Росії на тимчасово окупованій частині Донецької області. Так, оборонці уразили командний пункт, а ще склади із дронами та паливом. Де саме — читайте далі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там розповіли, що упродовж 25 та в ніч на 26 травня Сили оборони атакували загалом пʼять військових обʼєктів загарбників, які розташовані на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед них, зокрема:

командний пункт в Очеретиному ;

; пункти управління БпЛА біля Новогродівки ;

; склад БпЛА та склад матеріально-технічних засобів у районі Новопетриківки ;

; склад матеріально-технічних засобів у місті Донецьк;

залізничну цистерну з пально-мастильними матеріалами у районі Дебальцевого.

У відомстві не зазначили, чи підсумовували наслідки цих атак — ймовірно, остаточні масштаби завданих збитків уточнюють.

“Сили оборони продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії Росії проти України”, — підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, моніторингові канали вважають, що росіяни під час масованої атаки 24 травня запустили дві балістичні ракети “Орєшнік” по Україні. Одна з них нібито могла впасти на тимчасово окупованій частині Донецької області. У Повітряних силах ЗСУ не спростовують цю інформацію, однак поки й не можуть підтвердити.