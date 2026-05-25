Росіяни нібито запустили два "Орешніки" під час масованої атаки на Україну 24 травня, один з них міг впасти на ТОТ Донеччини

Моніторингові канали вважають, що росіяни під час масованої атаки 24 травня запустили дві балістичні ракети “Орєшнік” по Україні. Одна з них нібито могла впасти на тимчасово окупованій частині Донецької області. У Повітряних силах ЗСУ не спростовують цю інформацію, однак поки й не можуть підтвердити.

Про запуск двох ракет “Орєшнік” написав моніторинговий канал “єРадар”.

Там кажуть, що близько 1-ї години ночі 24 травня моніторингові канали повідомили про пуск “Орєшніка”, але інформації про влучання по Україні тоді не надійшло, тож поставили під сумнів цю інформацію. Нині аналітики припускають, що цей пуск таки відбувся та припав на тимчасово окуповану територію біля Авдіївки чи Ясинуватої — росіяни нібито могли вдарити по власних війська на цій території.

Уже після цього начебто відбувся й другий пуск — тоді ракета влучила поблизу Білої Церкви. Саме тому, вважають у “єРадарі”, Повітряні сили повідомили лише про одне влучання такої балістичної ракети по території України.

Водночас начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі “24 каналу” сказав, що наразі офіційно підтверджують лише один запуск, однак не виключають появу нових даних. За його словами, нині також немає підтвердженої інформації щодо можливих уражень “Орєшніком” позицій російських військ.

Тим часом українська OSINT-спільнота “Кіберборошно” підтвердила кадри, які, ймовірно, зафіксували перший “Орєшнік”. Там кажуть, що на відео видно недобудований ТРЦ Rose Park у Донецьку, а саме камера направлена в бік півночі або північного заходу — у тій стороні Авдіївка, Краматорськ, Слов’янськ, Ізюм, Вовчанськ та Бєлгород.

Аналітики зазначили, що неможливо визначити, куди саме відбулось влучання.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня війська країни-агресорки застосували проти України 600 дронів та 90 ракет різних типів, зокрема балістичну. Під масовану атаку потрапила столиця – там фіксували влучання у всіх районах. Кількість жертв обстрілів сягає понад пів сотні цивільних.