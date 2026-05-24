Росіяни масовано атакували Україну, найбільше постраждав Київ — там понад півсотні поранених

Наслідки російської атаки на Київ, 24 травня. Фото: ДСНС

У ніч на 24 травня війська країни-агресорки застосували проти України 600 дронів та 90 ракет різних типів, зокрема балістичну. Під масовану атаку потрапила столиця – там фіксували влучання у всіх районах. Кількість жертв обстрілів сягає понад пів сотні цивільних.

Що відомо про масовану атаку на Україну 24 травня

Як розповіли в Повітряних силах ЗСУ, основним напрямком удару була українська столиця. Загалом радіотехнічні війська зафіксували 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів:

1 балістична ракета середньої дальності (район пуску — Капустин Яр);

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал”;

3 протикорабельні ракети 3М22 “Циркон”;

30 балістичних ракет “Іскандер-М/С-400”;

54 крилаті ракети Х-101/”Іскандер-К”/”Калібр”;

600 ударних БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас”, баражуючих боєприпасів “Бандероль” та дронів-імітаторів типу “Пародія”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:30 ранку протиповітряна оборона збила та придушила 604 цілі: 55 ракет та 549 безпілотників різних типів:

11 балістичних ракет “Іскандер-М/С-400”;

44 крилаті ракети Х-101/”Іскандер-К”/”Калібр”;

549 БпЛА різних типів.

Ще 19 російських ракет, імовірно, не досягли цілей. Інформацію щодо них уточнюють, а також встановлюють можливі місця падіння. При цьому, у Повітряних силах ЗСУ, 16 ракет та 51 ударний БпЛА влучили на 54 локаціях, ще на 23 локаціях упали уламки збитих дронів.

Зі слів президента України Володимира Зеленського, внаслідок російської атаки загалом постраждали щонайменше 83 людини.

Що відомо про наслідки російської атаки на Київ 24 травня

На 10:40 у Києві кількість постраждалих зросла до 62 людей, серед яких — двоє дітей, повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко.

Удари окупантів фіксували по всіх районах столиці, падіння уламків — Подільському, Шевченківському, Солом’янському, Оболонському, Деснянському, Дніпровському, Дарницькому, Голосіївському та Печерському. Серед пошкоджених об’єктів — багатоповерхівки, приватні будинки, школи, торгівельні центри та офісні приміщення, уточнили у ДСНС України.

Зокрема, у Дарницькому районі через обстріл загорілася покрівля двоповерхового гуртожитку на орієнтовній площі 150 квадратних метрів. Рятувальники евакуйовували мешканців та ліквідовували пожежу.

У Шевченківському районі через атаку у школі виникла пожежа на другому поверсі на площі 300 квадратних метрів. У багатоповерхівці сталося руйнування в межах під’їзду з пожежею з 1 по 5 поверхи. Також влучання фіксували влучання у будівлю бізнес-центру та загоряння на території ринку. Ще в одному з 9-поверхових будинків є влучання між 8 та 9 поверхами, де попередньо загинула людина. Також на території району загасили пожежу на рівні 2 поверху 9-поверхового житлового будинку на площі 5 квадратних метрів.

Крім того, руйнувань зазнала будівля музею Головного управління ДСНС України у Київській області.

За повідомленнями Київської міської держадміністрації, станцію метро “Лук’янівська” тимчасово закрили через спричинені вибуховою хвилею пошкодження вестибюля. За попередніми даними, двері та конструкції ескалатора на великій швидкості влетіли всередину — одним з уламків з ніг збило чоловіка, який отримав тяжкий відкритий перелом.

Також Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив про пошкодження головного офісу компанії на майдані Незалежності.

Тим часом у Дніпровському районі уламки впали на дах житлового будинку. Також внаслідок влучання БпЛА у приватний житловий будинок виникла пожежа. Крім того, пошкоджень зазнали складська будівля і гаражний кооператив.

У Святошинському районі уламки ракети впали на 1-поверховий приватний житловий будинок. У Подільському також сталося падіння уламків на території нежитлової забудови. У Голосіївському — уламки ракети впали на дах 24-поверхового житлового будинку, а в Деснянському уламки дрона влучили у будівлі супермаркету та торгівельного центру.

У Солом’янському районі внаслідок влучання дрона на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку сталося загоряння та руйнування елементів конструкцій. У Печерському районі внаслідок влучання БпЛА у 20-поверховий житловий будинок сталася пожежа.

“У всіх районах Києва триває ліквідація наслідків. Щодо обʼєктів, які постраждали — на місцях працюють рятувальники ДСНС, наразі головне — першочергово побороти всі займання та убезпечити людей”, — написав Ткаченко.

Росіяни атакували Білу Церкву “Орешніком”: більше про наслідки російської атаки 24 травня на Київщину

Під ударом росіян опинився не лише Київ, а і її область. Зокрема, внаслідок обстрілів загинули двоє чоловіків у Бучанському та Обухівському районах. Кількість постраждалих же зросла до 9 людей, серед них дитина віком до одного року.

У Білоцерківському районі пошкоджень зазнали гаражний кооператив та будівлі підприємства. Начальник комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі журналістам підтвердив, що там атакували саме балістичною ракетою “Орешнік”.

У Броварському районі під ударом були 11 приватних будинків, у Вишгородському — багатоповерхівка, приватне домоволодіння та автомобіль.

Тим часом у Фастівському районі росіяни обстріляли медичну амбулаторію, 9 приватних будинків, багатоповерхівку та два автомобілі, у Бучанському районі — підприємство, складські приміщення, заклад освіти, магазин, три багатоповерхівки, 8 приватних будинків та два автомобілі.

Будинки та господарські споруди були під ударом також в Обухівському та Бориспільському районах.

