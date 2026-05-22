Військовий медик Олександр Крохмалюк, Facebook/Святослав Калина Паламар

Військовий медик Олександр Крохмалюк брав участь в обороні Маріуполя та вийшов у полон з Азовсталі. Живим з полону він не повернувся. Тіло військового повернули у вересні 2025 року в рамках репатриації. А згодом медики з’ясували, що він помер внаслідок переламів ребер і травми грудної клітини. Йому було 56 років.

Про це повідомив заступник командира 1 корпусу Нацгвардії “Азов” Святослав Калина Паламар.

Олександр Аркадійович Крохмалюк долучився до Азову у 2016 році. Він був військовим медиком, начальником медичної служби. Мав позивний “Кроха”.

“Людина, яка рятувала життя. Гідний боєць та мій побратим. Олександр вийшов у полон із Азовсталі, пройшов Оленівку та катівню Таганрога. Останнє відоме місце утримання — СІЗО-2, Камишин.

У вересні 2025 року Олександра повернули в рамках чергового етапу репатріації тіл 1000 на 1000 — додому він повернувся мертвим. Судово-медична експертиза у Львові від 22 вересня 2025 року зафіксувала причину смерті: перелом ребер та тупа травма грудної клітини”, — написав Святослав Паламар.

Паламар наголосив, що, на його думку, система міжнародного гуманітарного права не здатна захистити здоровʼя та життя українських військовополонених у російському полоні.

“Я також вкотре закликаю українських посадовців, правозахисників та дипломатів: кожен випадок смерті від катувань має лунати з трибун ООН, Ради Європи, ОБСЄ, у двосторонніх переговорах. Повернення українських військовополонених та військовополонених Азову є вашим обовʼязком та має бути пріоритетом міжнародних відносин України вже зараз. Інакше прийде час, коли нікого буде повертати з полону”, — написав Паламар.

Нагадаємо, протягом останнього тижня квітня 2026 року окупаційний суд т.з. “ДНР” виніс вироки шістьом бійцям “Азову”, яких взяли в полон у Маріуполі 2022 року. Полонених “азовців” засудили до колонії суворого режиму на строки від 18 до 29 років.