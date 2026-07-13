Українські військові атакували військовий катер РФ у порту окупованого Маріуполя

Локація ураження російського військового катера у Маріуполі. Фото: бригада "Спартан"

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Українські військові атакували безпілотником типу middle-strike катер російського флоту в порту тимчасово окупованого Маріуполя. Окрім цього, бійці уразили вантажівки загарбників у інших населених пунктах окупованої частини регіону.

Про це повідомили у 3 бригаді оперативного призначення Нацгвардії України “Спартан”.

Там розповіли, що військовий катер російського флоту перебував в порту тимчасово окупованого Маріуполя. Його вдалося знищити ударним дроном типу middle-strike — клас українських безпілотників, які працюють на оперативній глибині від 30 до 200+ кілометрів.

“У приціл наших операторів у глибокому тилу окупанта регулярно потрапляє військова техніка, яка перевозить боєкомплект та паливо для окупантів. А тепер ми розширили географію ударів — і знищили ворожий катер у тимчасово окупованому Маріуполі”, — прокоментували операцію в бригаді.

Окрім цього, пілоти Black Sky показали серію атак на військові вантажівки військ країни-агресорки. Оборонці уразили логістичний транспорт в районі окупованих Підгірного, Курахового, Попової Балки та Старобешевого.

Нагадаємо, влада Кремля нібито закрила рух суден через Донсько-Азовський канал, який з’єднує річку Дон з Азовським морем. Також росіяни припинили приймати заявки на проходження кораблів через Керченську протоку, яка з’єднує Азовське та Чорне моря. Причиною цього можуть бути удари безпілотників ЗСУ по танкерах тіньового флоту Росії.