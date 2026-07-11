Танкери, на одному з яких пожежа, у Керченській затоці 8 липня 2026 року. Скриншот мапи: Copernicus Browser

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Влада Кремля нібито закрила рух суден через Донсько-Азовський канал, який з’єднує річку Дон з Азовським морем. Також росіяни припинили приймати заявки на проходження кораблів через Керченську протоку, яка з’єднує Азовське та Чорне моря. Причиною цього можуть бути удари безпілотників ЗСУ по танкерах тіньового флоту Росії.

Про зупинку судноплавства повідомляють журналісти Reuters із посиланням на власні джерела.

Зокрема, заборону оголосили нібито з 18:10 10 липня 2026 року. Наскільки тривалими будуть ці обмеження, джерелам Reuters невідомо.

За підрахунками журналістів, через Азовське море кораблями транспортують чверть усієї пшениці, яку продає Росія.

Крім того, окупанти використовували тіньовий флот танкерів для продажу нафтопродуктів і підтримки економіки Росії та ведення повномасштабної війни.

Втім, українські захисники стали атакувати танкери. Так, за даними Генерального штабу ЗСУ, лише в ніч на 11 липня українські безпілотники уразили в Азовському морі 21 танкер, а також буксири та суховантажі.

Нагадаємо, ЗСУ все частіше знищують логістику окупантів на Донеччині. Журналісти Вільного Радіо розбиралися, куди стали частіше долітати дрони ЗСУ, як це впливає на війну, як цьому намагаються протидіяти та як такі удари позначаються на житті цивільних.