Наслідки російських атак у Донецькій області за 1 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У першу добу жовтня 2025 року російські загарбники продовжували бити по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області. Всього за добу правоохоронці зафіксували 1 957 атак різними видами зброї, частина з яких була спрямована на населені пункти регіону. За попередніми даними, обійшлося без загибелі цивільних, однак є поранені.

У Дружківці поранені троє людей, в Олексієво-Дружківці — ще одна

Під вогнем 1 жовтня, згідно зі зведенням від поліції, перебували дев’ять населених пунктів Донецької області: міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ і Лиман, селище Олексієво-Дружківка, села Золотий Колодязь, Левадне, Осикове та Яковлівка.

У Дружківці через російські атаки поранень зазнали троє цивільних. Місто зазнало шести ударів, більшість з яких здійснили дрони “Італмас”. Пошкоджені два багатоквартирні та п’ять приватних будинків, заклад освіти, нежитлове приміщення, чотири авто.

По Олексієво-Дружківці росіяни вдарили FPV-дроном — поранена людина, пошкоджене авто.

У ще шести населених пунктах фіксують руйнування через російські атаки:

в Осиковому пошкоджений приватний будинок;

по Краматорську били трьома дронами — пошкоджені два багатоквартирні та п’ять приватних будинків, три цивільні авто;

У Лимані після влучання дрона “Молнія-2” зафіксовані пошкодження на підприємстві;

на Олександрівську громаду росіяни спрямували 11 дронів: у Яковлівці пошкоджені 11 приватних будинків, нежитлове приміщення, два трактори та авто, у Левадному – три сільськогосподарські об’єкти;

по Добропіллю росіяни вдарили 250-кілограмовою авіабомбою та FPV-дроном — зруйнований багатоквартирний будинок.

О 04:15 російські військові атакували Краматорськ п’ятьма дронами. У місті фіксують влучання в автотранспортне підприємство, інформації про поранення або загибель цивільних до поліції не надходило.

Руйнувань за добу зазнали 46 цивільних об’єктів, серед них 27 — житлові будинки, додали у поліції.

За даними начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, під вогнем також були Яцьківка, Миколаївка, Рай-Олександрівка, Костянтинівка та Сіверськ.

ЗСУ відбили 45 атак на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили атакували 11 разів. Вони намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Греківки, Карпівки, Колодязів, Мирного, Шандриголового, Торського, Зарічного, Ямполя та в напрямку Нового Миру й Дробишевого;

російські сили атакували 11 разів. Вони намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Греківки, Карпівки, Колодязів, Мирного, Шандриголового, Торського, Зарічного, Ямполя та в напрямку Нового Миру й Дробишевого; на Сіверському напрямку українські військові зупинили п’ять спроб наступу загарбників. Атаки фіксували у районах Григорівки, Ямполя, Виїмки та Переїзного;

українські військові зупинили п’ять спроб наступу загарбників. Атаки фіксували у районах Григорівки, Ямполя, Виїмки та Переїзного; чотири бої відзначали на Краматорському напрямку . Там окупанти намагалися просунутися в напрямках Бондарного, Міньківки та Оріхово-Василівки;

. Там окупанти намагалися просунутися в напрямках Бондарного, Міньківки та Оріхово-Василівки; на Торецькому напрямку армійці країни-агресорки провели 22 атаки. Вони діяли у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки;

армійці країни-агресорки провели 22 атаки. Вони діяли у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки; на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили 45 штурмів. Атаки відбувалися біля Шахового, Володимирівки, Сухецького, Миролюбівки, Новопавлівки, Лисівки, Котлиного, Удачного, Молодецького, Білицького, Червоного Лиману, Новоекономічного, Грузького, Іванівки, Родинського, Покровська, Звірового, Котлиного, Новоукраїнки, Новомиколаївки та Філії;

військовослужбовці ЗСУ відбили 45 штурмів. Атаки відбувалися біля Шахового, Володимирівки, Сухецького, Миролюбівки, Новопавлівки, Лисівки, Котлиного, Удачного, Молодецького, Білицького, Червоного Лиману, Новоекономічного, Грузького, Іванівки, Родинського, Покровська, Звірового, Котлиного, Новоукраїнки, Новомиколаївки та Філії; у районах населених пунктів Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Вороне, Соснівка, Новомиколаївка, Воскресенка, Калинівське та Новогригорівка на Новопавлівському напрямку окупанти здійснили 26 атак.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують контрнаступальну операцію на Донеччині та вже розсікли так званий “Добропільський виступ”: ділянку фронту на Покровському напрямку, де росіянам у серпні вдалося досягти локального прориву. Загалом площа звільненої території поблизу Добропілля вже досягла 177,8 кв. км.