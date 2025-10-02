"Добропільський виступ" на мапі DeepState від 1 жовтня

Сили оборони України продовжують контрнаступальну операцію на Донеччині та вже розсікли так званий “Добропільський виступ”: ділянку фронту на Покровському напрямку, де росіянам у серпні вдалося досягти локального прориву. Загалом площа звільненої території поблизу Добропілля вже досягла 177,8 кв. км.

Про це ввечері 1 жовтня за результатами поїздки на Донеччину повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

“За минулу добу [30 вересня] було відновлено контроль ще над 2,2 кв. км української території. Також проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 кв. км Покровського району Донецької області. Наші штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 1400 м. У ході бойових дій тут ліквідовані 52 окупанти, а загальні втрати противника за добу склали 80 осіб. Загалом за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів 198,9 кв. км”, — йдеться в повідомленні головнокомандувача Сирського.

Станом на ранок 1 жовтня загальні втрати росіян на Добропільському напрямку (Генштаб ЗСУ маркує його як частину Покровського) досягли 3320 людей вбитими та пораненими. З них 1864 — безповоротні. Також загарбники втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки, з них: танків – 14, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 202, РСЗВ – п’ять, автотехніки – 453, мотоциклів і квадроциклів – 61, БпЛА – 197 та одну одиницю спеціальної техніки.

Інформацію про просування українських сил підтверджують і незалежні джерела, зокрема проєкт DeepState. У оновленні мапи, яке з’явилося ввечері 1 жовтня, аналітики повідомили про просування Сил оборони поблизу Рубіжного та Заповідного. Через дії українських військових ще одна частина російських позицій між Шаховим та Новим Шаховим опинилася відрізаною від решти.

“Також у ході поїздки провів робочу зустріч із начальником Донецької обласної військової адміністрації. Обговорили питання, пов’язані із: забезпеченням ведення бойових дій та оборони населених пунктів області; антидроновим обладнанням дорожньої інфраструктури”, — додав Олександр Сирський.

Нагадаємо, влада регіону вирішила виділити ще 42 мільйони гривень з обласного бюджету на потреби фронту. Додаткове фінансування отримають підрозділи військових, які боронять Донеччину від російських загарбників.