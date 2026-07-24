Наслідки обстрілів Донеччини 23 липня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Ще 1334 атаки по лінії фронту та житлових кварталах на Донеччині за добу зафіксувала поліція, по регіону загарбники били з авіації, артилерії та дронами. Найбільші руйнування — у Слов’янську, по якому вдень запустили авіабомбу. У місті фіксують загибель однієї людини, а також поранення ще 15. Розповідаємо про наслідки атак.

Щонайменше шість населених пунктів були під вогнем

Міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селища Малотаранівка та Райгородок, а також село Олександрівка, за даними поліції, були під вогнем 23 липня.

На Слов’янськ росіяни запустили авіабомби та дрони — одна людина загинула, поранені ще 15. Пошкоджені вісім багатоквартирних та п’ять приватних будинків, екскаватор та цивільне авто.

По Краматорську росіяни били з артилерії, авіації та дронами — там поранені четверо людей, пошкоджені два приватні та чотири багатоквартирні будинки, а також п’ять автівок.

По Дружківці влучили 250-кілограмова авіабомба та дрони, там поранені двоє цивільних, зруйновані 11 приватних будинків і підприємство.

У Райгородку після російських влучань пошкоджені 14 осель, а в Олександрівці — FPV дрон влучив у цивільне авто.

Також поліції вдалося встановити, що 22 липня через атаку дроном одна людина зазнала поранень у Краматорську, а ще одна — у Дружківці. Про це не було раніше відомо.

Загалом за добу 23 липня зазнали руйнувань 62 цивільні об’єкти, з них 45 — це житлові будинки, уточнили в поліції.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що всього за добу росіяни 27 разів атакували населені пункти регіону. З лінії фронту вдалося евакуювати 482 людей, зокрема 77 дітей.

Російські атаки вкотре фіксували на всіх напрямках фронту Донеччини

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку окупанти 15 разів атакували поблизу Лимана, Ставків та Озерного, а також у напрямку Новоселівки;

на Слов’янському напрямку російські військові провели 19 штурмів поблизу Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Пискунівки, Миколаївки та Рай-Олександрівки;

чотири атаки російських сил відбулися на Краматорському напрямку — у напрямках Юрківки, Привільного, Никифорівки та Маркового;

поблизу Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки, а також у напрямку Миколайпілля окупанти провели 16 атак на Костянтинівському напрямку ;

на Покровському напрямку українські військові зупинили 36 атак. Армійці країни-агресорки діяли поблизу Новоолександрівки та Родинського, а також штурмували у напрямках Дорожнього, Новогришиного, Василівки, Котлиного, Новопавлівки, Ганнівки, Шевченка, Никанорівки, Нового Донбасу, Гришиного, Мирного та Удачного.

Нагадаємо, днями екіпаж “Білий Янгол” евакуював з оточеної боями Дружківки двох важкопоранених людей — їх врятували із розтрощеного через атаку росіян будинки. Також поліціянти вивезли подружжя, яке втратило сина та ще одного чоловіка.