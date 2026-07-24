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Ще 1334 атаки по лінії фронту та житлових кварталах на Донеччині за добу зафіксувала поліція, по регіону загарбники били з авіації, артилерії та дронами. Найбільші руйнування — у Слов’янську, по якому вдень запустили авіабомбу. У місті фіксують загибель однієї людини, а також поранення ще 15. Розповідаємо про наслідки атак.
Міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селища Малотаранівка та Райгородок, а також село Олександрівка, за даними поліції, були під вогнем 23 липня.
На Слов’янськ росіяни запустили авіабомби та дрони — одна людина загинула, поранені ще 15. Пошкоджені вісім багатоквартирних та п’ять приватних будинків, екскаватор та цивільне авто.
По Краматорську росіяни били з артилерії, авіації та дронами — там поранені четверо людей, пошкоджені два приватні та чотири багатоквартирні будинки, а також п’ять автівок.
По Дружківці влучили 250-кілограмова авіабомба та дрони, там поранені двоє цивільних, зруйновані 11 приватних будинків і підприємство.
У Райгородку після російських влучань пошкоджені 14 осель, а в Олександрівці — FPV дрон влучив у цивільне авто.
Також поліції вдалося встановити, що 22 липня через атаку дроном одна людина зазнала поранень у Краматорську, а ще одна — у Дружківці. Про це не було раніше відомо.
Загалом за добу 23 липня зазнали руйнувань 62 цивільні об’єкти, з них 45 — це житлові будинки, уточнили в поліції.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що всього за добу росіяни 27 разів атакували населені пункти регіону. З лінії фронту вдалося евакуювати 482 людей, зокрема 77 дітей.
Нагадаємо, днями екіпаж “Білий Янгол” евакуював з оточеної боями Дружківки двох важкопоранених людей — їх врятували із розтрощеного через атаку росіян будинки. Також поліціянти вивезли подружжя, яке втратило сина та ще одного чоловіка.