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Через російські обстріли одна людина загинула, поранена ще 21: як минуло 23 липня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
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Ще 1334 атаки по лінії фронту та житлових кварталах на Донеччині за добу зафіксувала поліція, по регіону загарбники били з авіації, артилерії та дронами. Найбільші руйнування — у Слов’янську, по якому вдень запустили авіабомбу. У місті фіксують загибель однієї людини, а також поранення ще 15. Розповідаємо про наслідки атак.

Щонайменше шість населених пунктів були під вогнем

Міста Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селища Малотаранівка та Райгородок, а також село Олександрівка, за даними поліції, були під вогнем 23 липня.

На Слов’янськ росіяни запустили авіабомби та дрони — одна людина загинула, поранені ще 15. Пошкоджені вісім багатоквартирних та п’ять приватних будинків, екскаватор та цивільне авто.

По Краматорську росіяни били з артилерії, авіації та дронами — там поранені четверо людей, пошкоджені два приватні та чотири багатоквартирні будинки, а також п’ять автівок.

По Дружківці влучили 250-кілограмова авіабомба та дрони, там поранені двоє цивільних, зруйновані 11 приватних будинків і підприємство.

У Райгородку після російських влучань пошкоджені 14 осель, а в Олександрівці — FPV дрон влучив у цивільне авто.

Також поліції вдалося встановити, що 22 липня через атаку дроном одна людина зазнала поранень у Краматорську, а ще одна — у Дружківці. Про це не було раніше відомо.

Загалом за добу 23 липня зазнали руйнувань 62 цивільні об’єкти, з них 45 — це житлові будинки, уточнили в поліції.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що всього за добу росіяни 27 разів атакували населені пункти регіону. З лінії фронту вдалося евакуювати 482 людей, зокрема 77 дітей.

Жертви російських атак на Донеччині за 23 липня. Інфографіка: Вільне Радіо
Рятувальники працюють на місці російського удару по Слов’янську
Наслідки обстрілів Донеччини 23 липня 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Зруйнований приватний будинок у Дружківці після влучання авіабомби
Наслідки обстрілів Донеччини 23 липня 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російської атаки на житлові квартали Краматорська 23 липня
Наслідки обстрілів Донеччини 23 липня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Російські атаки вкотре фіксували на всіх напрямках фронту Донеччини

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку окупанти 15 разів атакували поблизу Лимана, Ставків та Озерного, а також у напрямку Новоселівки;
  • на Слов’янському напрямку російські військові провели 19 штурмів поблизу Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Пискунівки, Миколаївки та Рай-Олександрівки;
  • чотири атаки російських сил відбулися на Краматорському напрямку — у напрямках Юрківки, Привільного, Никифорівки та Маркового;
  • поблизу Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки, а також у напрямку Миколайпілля окупанти провели 16 атак на Костянтинівському напрямку;
  • на Покровському напрямку українські військові зупинили 36 атак. Армійці країни-агресорки діяли поблизу Новоолександрівки та Родинського, а також штурмували у напрямках Дорожнього, Новогришиного, Василівки, Котлиного, Новопавлівки, Ганнівки, Шевченка, Никанорівки, Нового Донбасу, Гришиного, Мирного та Удачного.

Нагадаємо, днями екіпаж “Білий Янгол” евакуював з оточеної боями Дружківки двох важкопоранених людей — їх врятували із розтрощеного через атаку росіян будинки. Також поліціянти вивезли подружжя, яке втратило сина та ще одного чоловіка.

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