Де лінія фронту на Донеччині 7 жовтня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

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У вівторок, 6 жовтня, російські війська продовжували обстрілювати як лінію фронту, так і житлову забудову на підконтрольній Україні частині Донецької області. Для атак застосовували різні види озброєння, зокрема авіабомби та дрони. Загалом правоохоронці зафіксували 1 554 удари по регіону: попередньо, обійшлося без загиблих серед цивільних, але є поранені.
Згідно зі зведенням від поліції, під вогнем були 13 населених пунктів регіону: міста Краматорськ і Слов’янськ, селища Біленьке, Олександрівка та Ясногірка, села Адамівка, Весела Гора, Золоті Пруди, Іванівка, Некременне, Очеретине, Сергіївка та Степанівка.
Краматорськ атакували безпілотниками — поранені двоє людей, пошкоджені багатоквартирний та два приватні будинки, СТО та чотири цивільні авто.
По Біленькому влучили шість 250-кілограмових авіабомб та FPV-дрон — поранені четверо людей, пошкоджені 15 осель.
В Адамівці після влучання дрона “Молнія-2” по автодорозі поранені троє мешканців, постраждала автівка.
У Веселій Горі після російської атаки поранені двоє мешканців, постраждав приватний будинок. Ще одна людина зазнала поранень після удару по Золотих Прудах, у селі пошкоджені оселя і трактор.
У Слов’янську пошкоджені два приватні будинки, у Степанівці — сім приватних осель і заклад освіти, в Іванівці, Некременному, Очеретиному та Сергіївці — по одному будинку.
Загалом за добу зазнали руйнувань 46 цивільних об’єктів, з них 33 — житлові будинки.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що також під вогнем було Білозерське, де зруйновані дві триповерхівки й чотири гаражі. Також у місті постраждала адмінбудівля.
Нагадаємо, українські військові вчергове атакували низку цілей російських армійців на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу під ураження потрапили локації поблизу Бурлацького та Донецька.