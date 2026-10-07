Де лінія фронту на Донеччині 7 жовтня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області за 6 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У вівторок, 6 жовтня, російські війська продовжували обстрілювати як лінію фронту, так і житлову забудову на підконтрольній Україні частині Донецької області. Для атак застосовували різні види озброєння, зокрема авіабомби та дрони. Загалом правоохоронці зафіксували 1 554 удари по регіону: попередньо, обійшлося без загиблих серед цивільних, але є поранені.

Найбільше поранених було в Біленькому

Згідно зі зведенням від поліції, під вогнем були 13 населених пунктів регіону: міста Краматорськ і Слов’янськ, селища Біленьке, Олександрівка та Ясногірка, села Адамівка, Весела Гора, Золоті Пруди, Іванівка, Некременне, Очеретине, Сергіївка та Степанівка.

Краматорськ атакували безпілотниками — поранені двоє людей, пошкоджені багатоквартирний та два приватні будинки, СТО та чотири цивільні авто.

По Біленькому влучили шість 250-кілограмових авіабомб та FPV-дрон — поранені четверо людей, пошкоджені 15 осель.

В Адамівці після влучання дрона “Молнія-2” по автодорозі поранені троє мешканців, постраждала автівка.

У Веселій Горі після російської атаки поранені двоє мешканців, постраждав приватний будинок. Ще одна людина зазнала поранень після удару по Золотих Прудах, у селі пошкоджені оселя і трактор.

У Слов’янську пошкоджені два приватні будинки, у Степанівці — сім приватних осель і заклад освіти, в Іванівці, Некременному, Очеретиному та Сергіївці — по одному будинку.

Загалом за добу зазнали руйнувань 46 цивільних об’єктів, з них 33 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що також під вогнем було Білозерське, де зруйновані дві триповерхівки й чотири гаражі. Також у місті постраждала адмінбудівля.

На Покровському напрямку зупинили 27 атак

на Лиманському напрямку , згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, українські військові відбили вісім атак у районах Новомихайлівки, Надії, Ставків, Новоселівки та Лимана;

поблизу Міньківки російські військові атакували двічі на Краматорському напрямку . Українські військові відбили обидві атаки;

на Костянтинівському напрямку фіксували 14 атак. Окупанти вели штурми в районах Костянтинівки, Новоселівки, Миколайпілля та Осикового;

27 атак зупинили українські військові на Покровському напрямку . Російські сили зосередили основні зусилля в районах Сергіївки та Молодецького, а також вели штурми у напрямках Кучерового Яру, Вільного, Білицького, Водянського, Добропілля та Новогришиного.

Нагадаємо, українські військові вчергове атакували низку цілей російських армійців на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу під ураження потрапили локації поблизу Бурлацького та Донецька.