Українські військові атакували телекомунікаційний вузол росіян в окупованому Донецьку: де ще били

Телекомунікаційний вузол. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Українські військові вчергове атакували низку цілей російських армійців на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу під ураження потрапили локації поблизу Бурлацького та Донецька. Що саме — читайте далі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, 5 та в ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони уразили низку військових цілей російської армії. Ці удари були, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Так, українським військовим вдалося атакували одразу дві локації:

телекомунікаційний вузол окупантів — у районі Донецька ;

; місце зосередження живої сили загарбників — у районі Бурлацького Комарської громади.

Разом із тим захисники били по обʼєктах росіян не тільки на окупованій частині регіону, а й на Луганщині та Херсонсьній області. Загалом оборонці зафіксували шість уражень.

“Робота по ключових військових цілях російського агресора триває”, — додали у відомстві.