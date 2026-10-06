Українські військові атакували телекомунікаційний вузол росіян в окупованому Донецьку: де ще били

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Українські військові вчергове атакували низку цілей російських армійців на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу під ураження потрапили локації поблизу Бурлацького та Донецька. Що саме — читайте далі.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
За їхніми даними, 5 та в ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони уразили низку військових цілей російської армії. Ці удари були, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області.
Так, українським військовим вдалося атакували одразу дві локації:
Разом із тим захисники били по обʼєктах росіян не тільки на окупованій частині регіону, а й на Луганщині та Херсонсьній області. Загалом оборонці зафіксували шість уражень.
Нагадаємо, раніше Сили оборони завдали серії ударів по військових обʼєктах російських армійців на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед ураженого — склад безпілотників “Рубікону” поблизу Волновахи.
Окрім цього, українські військові атакували російську радіолокаційну станцію “Каста” поблизу Пікузи на тимчасово окупованій частині Донецької області. Її вартість оцінюють в щонайменше 60 мільйонів доларів.