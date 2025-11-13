Підтримати
Через російські обстріли у Костянтинівці поранень зазнала одна людина: як минуло 12 листопада на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
Російські загарбники 12 листопада завдали 1 676 ударів по лінії фронту та житлових кварталах у Донецькій області, підрахували в поліції. Там стверджують, що окупанти били по регіону дронами, авіабомбою та артилерією. Попередньо, ніхто серед цивільних не загинув, однак поранень зазнала одна людина.

 

У прифронтовій Костянтинівці ще одна людина зазнала поранень через російські атаки

Під вогнем, пишуть у поліції, 12 листопада були дев’ять населених пунктів підконтрольної частини Донецької області. Йдеться про міста Костянтинівка, Сіверськ і Слов’янськ, селище Шабельківка, села Бересток, Гришине, Копані, Осикове та Шевченко.

По Костянтинівці росіяни запустили 500-кілограмову авіабомбу, били по місту з артилерії та FPV-дронами — поранень зазнала одна людина. Також там фіксують руйнування багатоквартирного будинку.

У ще трьох населених пунктах фіксують руйнування після російських атак:

  • Сіверськ росіяни атакували з артилерії, там постраждав приватний будинок;
  • в Осиковому Дружківської громади після влучання FPV-дрона постраждало авто “швидкої”;
  • у селі Копані, яке в Добропільській громаді, через розрив FPV-дрона постраждав приватний будинок.

Загалом за добу, підрахували у поліції, на Донеччині постраждали п’ять цивільних об’єктів. Чотири з них — житлові будинки.

Під вогнем був і Святогірськ, уточнив начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін.

Наслідки російських атак у Донецькій області за 12 листопада 2025 року. Інфографіка: Вільне Радіо
Обстріл Костянтинівки 12 листопада
Наслідки російських атак у Донецькій області за 12 листопада 2025 року. Фото: поліція Донеччини
Обстріл Святогірська 12 листопада
Наслідки російських атак у Донецькій області за 12 листопада 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Кількість російських атак на Покровському напрямку продовжує зростати

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку 12 листопада російські сили здійснили 32 атаки у районах Рідкодуба, Греківки, Карпівки, Зарічного та Новоселівки, а також у напрямках Нового Миру, Глущенкового, Новосергіївки, Ставків, Дробишевого, Коровиного Яру й Лимана;
  • на Слов’янському напрямку окупанти атакували дев’ять разів у районах Дронівки, Ямполя, Серебрянки та Виїмки;
  • на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки атакували 24 рази в районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Костянтинівки, Яблунівки та Русиного Яру, а також у напрямках Берестка й Софіївки;
  • на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 81 атаку в районах Шахового, Маяка, Новоекономічного, Нового Шахового, Родинського, Червоного Лимана, Мирнограда, Новогродівки, Зеленого, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Філії та Дачного, а також у напрямку Новопавлівки. Кількість атак на напрямку зростає, днем раніше там фіксували 76 штурмів;
  • на Олександрівському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили 15 штурмів поблизу Андріївки-Клевцового, Січневого, Соснівки, Вербового, Злагоди, Олександрограда, Степового та Рибного.

Нагадаємо, Сили оборони вибили з околиць Сіверська російські війська. Проте окупанти продовжують тиснути штурмовими групами та накопичувати сили. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про бої на напрямку.

