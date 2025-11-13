Наслідки російських атак у Донецькій області за 12 листопада 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Російські загарбники 12 листопада завдали 1 676 ударів по лінії фронту та житлових кварталах у Донецькій області, підрахували в поліції. Там стверджують, що окупанти били по регіону дронами, авіабомбою та артилерією. Попередньо, ніхто серед цивільних не загинув, однак поранень зазнала одна людина.

У прифронтовій Костянтинівці ще одна людина зазнала поранень через російські атаки

Під вогнем, пишуть у поліції, 12 листопада були дев’ять населених пунктів підконтрольної частини Донецької області. Йдеться про міста Костянтинівка, Сіверськ і Слов’янськ, селище Шабельківка, села Бересток, Гришине, Копані, Осикове та Шевченко.

По Костянтинівці росіяни запустили 500-кілограмову авіабомбу, били по місту з артилерії та FPV-дронами — поранень зазнала одна людина. Також там фіксують руйнування багатоквартирного будинку.

У ще трьох населених пунктах фіксують руйнування після російських атак:

Сіверськ росіяни атакували з артилерії, там постраждав приватний будинок;

в Осиковому Дружківської громади після влучання FPV-дрона постраждало авто “швидкої”;

у селі Копані, яке в Добропільській громаді, через розрив FPV-дрона постраждав приватний будинок.

Загалом за добу, підрахували у поліції, на Донеччині постраждали п’ять цивільних об’єктів. Чотири з них — житлові будинки.

Під вогнем був і Святогірськ, уточнив начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін.

Кількість російських атак на Покровському напрямку продовжує зростати

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку 12 листопада російські сили здійснили 32 атаки у районах Рідкодуба, Греківки, Карпівки, Зарічного та Новоселівки, а також у напрямках Нового Миру, Глущенкового, Новосергіївки, Ставків, Дробишевого, Коровиного Яру й Лимана;

на Слов’янському напрямку окупанти атакували дев’ять разів у районах Дронівки, Ямполя, Серебрянки та Виїмки;

на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки атакували 24 рази в районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Костянтинівки, Яблунівки та Русиного Яру, а також у напрямках Берестка й Софіївки;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 81 атаку в районах Шахового, Маяка, Новоекономічного, Нового Шахового, Родинського, Червоного Лимана, Мирнограда, Новогродівки, Зеленого, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Філії та Дачного, а також у напрямку Новопавлівки. Кількість атак на напрямку зростає, днем раніше там фіксували 76 штурмів;

на Олександрівському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили 15 штурмів поблизу Андріївки-Клевцового, Січневого, Соснівки, Вербового, Злагоди, Олександрограда, Степового та Рибного.

Нагадаємо, Сили оборони вибили з околиць Сіверська російські війська. Проте окупанти продовжують тиснути штурмовими групами та накопичувати сили. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про бої на напрямку.