Сіверськ на мапі. Фото: DeepState

Сили оборони вибили з околиць Сіверська російські війська. Проте окупанти продовжують тиснути штурмовими групами та накопичувати сили.

Про це в етері “Єдині новини” сказав начальник відділення комунікацій 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади Володимир Голягін.

“У нашій зоні відповідальності наразі дуже напружена ситуація. Росіяни справді іноді мають певні тактичні просування. Однак нашими підрозділами проведені активні стабілізуючі дії. Окупант з околиць Сіверська наразі вигнаний”, — сказав Голягін.

Він додав, що війська країни-агресорки тиснути, зокрема, наступаючи малими штурмовими групами або на мотоциклах. Подекуди вони намагаються просуватися під прикриттям туману.

Зі слів Володимира Голягіна, були й випадки, коли росіяни накопичили ресурси й пробували прорватися за допомогою важкої бронетехніки. Серед неї — танки, БМП тощо.

Нагадаємо, попри безпосередню близькість до фронту, у Сіверській громаді досі лишаються люди. Місцева ВА продовжує вивозити місцевих за їхніми заявами, проте темпи евакуації з громади нині нестабільні.