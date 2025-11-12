Дорожній знак на в'їзді до Сіверська. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Попри безпосередню близькість до фронту, у Сіверській громаді досі лишаються люди. Місцева ВА продовжує вивозити місцевих за їхніми заявами, проте темпи евакуації з громади нині нестабільні.

Про це в коментарі журналістам Вільного Радіо повідомив очільник Сіверської МВА Олексій Воробйов.

Загалом у Сіверській громаді наразі лишаються близько 400 людей, 297 із них живуть у самому Сіверську. Від початку відкритого вторгнення вони не мають доступу до комунальних послуг. Продукти ж на територію громади привозять комунальники, проте щоразу робити це стає важче.

“Комунальники працюють, завозять гуманітарну допомогу. Робимо це залежно від ситуації, але з регулярністю. Я впевнений, що її вистачає, тому що вона підвозилась із запасом. Зараз її підвозять і в Сіверськ, і в населені пункти громади”, — розповів Олексій Воробйов.

Посадовець зауважив, що керівництво громади регулярно звертається до місцевих, щоб вмовити їх виїжджати. Також зв’язується з жителями, які вже евакуювалися, щоб вони розмовляли про виїзд зі своїми рідними. Тим не менш, говорити про конкретні темпи евакуації наразі доволі складно.

“Якщо є потреба, хтось телефонує за евакуацію, ми приїжджаємо і проводимо евакуацію. Можна за тиждень вивезти п’ять-шість мешканців, можна нікого. Тому це вже як виходить. Ми намагаємося максимум добу, і людей вивезти”, — прокоментував голова ВА.

Жителі Сіверської громади можуть звернутися по евакуацію за телефонами місцевої гарячої лінії:

095-803-97-16

096-372-15-92

Раніше ми писали, що у жовтні темпи евакуації з Донеччини знову впали. Минулого місяця з підконтрольної частини області вдалося евакуювати приблизно 5,5 тис. людей. Це понад вдвічі менше від показників вересня, а також майже у сім разів менше, ніж у серпні.