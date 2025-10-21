Наслідки удару по храму святого мученика Віктора Халкідонського у Мирнограді. Фото: Покровське вікаріатство

Внаслідок обстрілів з боку країни-агресорки у прифронтовому Мирнограді руйнувань зазнала ще одна культова споруда. Російський снаряд влучив у вівтар храму, спорудженого на честь святого мученика Віктора Халкідонського.

Про це повідомили у пресслужбі Покровського вікаріатства.

Російський боєприпас пробив стіну святині та зруйнував частину вікна і внутрішнє оздоблення, повідомляють у Покровському вікаріатстві.

На фотографіях, якими проілюстрували новину про пошкодження храму, також зафіксовані зруйновані дерев’яні двері, а також розбиті балясини.

На храмі залишилися сліди від уламків снарядів.

