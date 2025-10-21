Підтримайте Вільне Радіо
Внаслідок обстрілів з боку країни-агресорки у прифронтовому Мирнограді руйнувань зазнала ще одна культова споруда. Російський снаряд влучив у вівтар храму, спорудженого на честь святого мученика Віктора Халкідонського.
Про це повідомили у пресслужбі Покровського вікаріатства.
Російський боєприпас пробив стіну святині та зруйнував частину вікна і внутрішнє оздоблення, повідомляють у Покровському вікаріатстві.
На фотографіях, якими проілюстрували новину про пошкодження храму, також зафіксовані зруйновані дерев’яні двері, а також розбиті балясини.
На храмі залишилися сліди від уламків снарядів.
