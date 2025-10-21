Підтримати
RU
Підтримати

Через російські обстріли у Мирнограді постраждав храм святого мученика Віктора Халкідонського

В'ячеслав Попович
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Внаслідок обстрілів з боку країни-агресорки у прифронтовому Мирнограді руйнувань зазнала ще одна культова споруда. Російський снаряд влучив у вівтар храму, спорудженого на честь святого мученика Віктора Халкідонського.

 

Про це повідомили у пресслужбі Покровського вікаріатства.

Російський боєприпас пробив стіну святині та зруйнував частину вікна і внутрішнє оздоблення, повідомляють у Покровському вікаріатстві.

На фотографіях, якими проілюстрували новину про пошкодження храму, також зафіксовані зруйновані дерев’яні двері, а також розбиті балясини.

На храмі залишилися сліди від уламків снарядів.

Руйнування у Мирнограді: пошкоджений храм святого мученика Віктора Халкідонського
Наслідки удару по храму святого мученика Віктора Халкідонського у Мирнограді. Фото: Покровське вікаріатство
Мирноград після російського обстрілу: наслідки удару по храму святого Віктора Халкідонського
Наслідки удару по храму святого мученика Віктора Халкідонського у Мирнограді. Фото: Покровське вікаріатство
Пошкоджений храм святого Віктора Халкідонського після обстрілу Мирнограда у жовтні 2025 року
Наслідки удару по храму святого мученика Віктора Халкідонського у Мирнограді. Фото: Покровське вікаріатство
Наслідки російського удару по храму святого мученика Віктора Халкідонського у Мирнограді, жовтень 2025 року. Фото: Покровське вікаріатство.
Наслідки удару по храму святого мученика Віктора Халкідонського у Мирнограді. Фото: Покровське вікаріатство

Нагадаємо, раніше журналісти Вільного Радіо вже повідомляли про наслідки російських влучань по культових спорудах на території Донецької області:

Завантажити ще...