Поїзди. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

У ніч проти 18 вересня російські війська завдали ударів по Полтавській області, пошкодивши, зокрема, залізничну інфраструктуру. В Укрзалізниці попередили, що через ці удари тимчасово знеструмило кілька дільниць у регіоні — поїзди чотирьох пасажирських рейсів через це затримаються.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

На ділянках, де відбулося знеструмлення, залучили теплопотяги. Станом на 7:11 було відомо, що “в межах трьох годин” затримуються такі пасажирські рейси:

“Херсон — Краматорськ”;

“Харків, Ізюм — Львів”;

“Львів — Харків, Ізюм”;

“Кременчук — Київ”.

“Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано — поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом”, — пишуть в Укрзалізниці.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня російські війська атакували підстанції та залізничну інфраструктуру України. Через це низка потягів, які курсують до та від Краматорська затримувалися.