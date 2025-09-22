Де лінія фронту у Донецькій області на 22 вересня: зведення поліції, ОВА та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області 21 вересня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Понад 2,4 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки упродовж доби 21 вересня. Через ці атаки загинули четверо людей, ще восьмеро дістали поранень. Найбільше жертв окупантів фіксували у Костянтинівці — такі ж дані й по руйнуваннях.

Упродовж минулої доби росіяни атакували 11 населених пунктів Донеччини, пишуть у поліції. Зокрема, окупанти били по Добропіллю, Костянтинівці, Краматорську, Лиману, Слов’янську, Ямполю, Левадному, Оріхуватці, Райському, Рубцях та Софіївці.

Усього правоохоронці зафіксували 2 450 ударів по житлових кварталах та лінії фронту регіону. Внаслідок атак зазнали руйнувань 36 цивільних об’єктів, з них 22 — житлові будинки.

Так, по Костянтинівці загарбники завдали дев’ять ударів — загинули четверо цивільних, ще стільки ж дістали поранень. У місті фіксували руйнування 7 багатоквартирних і 9 приватних будинків, торгового центру, крамниці, господарської споруди та цивільного авто.

Ще троє людей дістали поранень у Ямполі. Також одного жителя росіяни травмували у Райському.

Серед іншого, внаслідок атак FPV-дронів у Краматорську пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, автомобіль, а у Слов’янську – приватна оселя.

В Оріхуватці Миколаївської громади зазнали руйнувань приватний будинок та цивільне авто. У Лимані окупанти пошкодили дві домівки, а у Рубцях — приватний будинок і господарську споруду.

Під ударом також була Олександрівська громада: в Левадному загарбники пошкодили сільськогосподарський об’єкт, у Софіївці — підприємство. На Добропілля війська Росії скинули бомбу “КАБ-250” — пошкодили нежитлове приміщення.

Крім того, сьогодні близько 2:07 росіяни вдарили по селу Малотаранівка Краматорського району двома БпЛА “Герань-2” – понівечили навчальний заклад.

Як звітують у Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 124 людини, у тому числі 8 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни провели 21 атаку, пишуть у Генштабі ЗСУ. Зокрема, окупанти намагалися вклинитися в українську оборону у районах Греківки, Новомихайлівки, Шандриголового, Колодязів, Торського та Новоселівки.

На Сіверському напрямку загарбники здійснили три спроби йти вперед в районах Серебрянки та у бік Виїмки і Ямполя. На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у бік Ступочок та Новомаркового.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили 11 атак в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 49 штурмових дій агресора в районах Панківки, Заповідного, Новоекономічного, Красного Лимана, Променя, Чунишиного, Звірового, Удачного, Котлиного та Дачного.

На Новопавлівському напрямку росіяни протягом минулого дня здійснили 20 атак поблизу Філії, Зеленого Гаю, Піддубного, Маліївки, Січневого, Комишувахи, Вороного, Новомиколаївки та Запорізького.

