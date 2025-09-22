Росіяни на Покровському напрямку: намагаються блокувати логістику: яка ситуація

Покровськ на мапі. Фото: DeepState

На Покровському напрямку війська країни-агресорки активізували штурмові атаки, аби блокувати логістику. Окупанти пробують проникнути малими групами у населені пункти поблизу Покровська.

Про це повідомили у 7 корпусі швидкого реагування ДШВ.

За словами військових, домінуючою тактикою росіян на Покровському відтинку стає інфільтрація (скупчення). Загарбники малими групами намагаються обійти передові позиції Сил оборони та проникнути у населені пункти, які знаходяться під контролем українських захисників.

“Днями група окупантів зуміла просочитися в один із населених пунктів Покровської агломерації. У результаті вжитих заходів, українські воїни знищили росіян. Загрози накопичення ворога у цьому населеному пункті немає”, — розповіли оборонці.

Серед іншого, війська країни-агресорки цілодобово проводять розвідку та атакують позиції ЗСУ безпілотниками різних типів. Так, захисники фіксують щодня до 600 російських FPV та ударних дронів.

“Наші підрозділи застосовують всі наявні сили та засоби. Зокрема, дистанційно мінують можливі шляхи просування ворога, задіюють вогневі групи та прикривають загрозливі напрямки роботою екіпажів БпЛА. У разі необхідності, створюємо додаткові інженерні загородження”, — зазначили у корпусі.

Нагадаємо, росіяни збільшили “сіру” зону навколо оточеного боями Покровська, яку контролюють безпілотниками. Через це організувати логістику та вивозити поранених стає дедалі складніше.