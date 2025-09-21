Покровськ на мапі. Фото: DeepState

Росіяни збільшили “сіру” зону навколо оточеного боями Покровська, яку контролюють безпілотниками. Через це організувати логістику та вивозити поранених стає дедалі складніше.

Про це заявив командир роти безпілотних авіакомплексів 68 окремої єгерської бригади Олександр на позивний “Грек” в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, нині заїзд та виїзд з Покровська значно ускладнився. Окупанти контролюють дороги поблизу міста — між виступами фронту на захід та схід від населеного пункту.

“Є дуже серйозні проблеми із логістикою. Росіяни зараз зосередили дуже великі сили саме на вибиття нашої логістики та на перешкоджанню нашому заїзду у саме місто. Основна проблема зараз не в Покровську, а в доїзді до нього”, — каже “Грек”.

Він уточнив, що за близько 10 кілометрів від виступів утворився так званий “мішок”. Загарбники контролюють дороги FPV-дронами на радіокеруванні й на оптоволокні. Серед іншого, російські війська дедалі частіше використовують безпілотники типу “Молнія”.

“Вони (дрони) наносять дуже велике ураження, тому що бойова частина велика і коли вони заходять на ціль, то практично безшумні та дуже важко їх виявити”, — розказав командир.

Однак Сили оборони також створюють проблеми для російської логістики. З радіоперехоплень та від полонених дізнаються, що тим доводиться йти кілометри дороги пішки до лінії зіткнення. Площа “сірої” зони, яку контролюють лише дрони, збільшується.

“Зазвичай двійками вони рухаються. Навіть якщо це велика група, то вони розбиваються по двоє, намагаються по дощу, туману, вночі просунутися відкритими ділянками та далі накопичуватися по якихось укриттях, лісосмугах або в населеному пункті”, — резюмував військовий.

Нагадаємо, близько 14:00 18 вересня на околицях Покровська автомобіль наїхав на міну. Внаслідок вибуху поранення дістала журналістка “5 каналу” Ольга Калиновська. Вона у супроводі військових їхала до міста для зйомки репортажу.