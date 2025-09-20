Ольга Калиновська. Фото: “Факти”

Близько 14:00 18 вересня 2025 року на околицях Покровська автомобіль наїхав на міну. Внаслідок вибуху поранення дістала журналістка “5 каналу” Ольга Калиновська. Вона у супроводі військових їхала до міста для зйомки репортажу. Розповідаємо, що відомо про стан постраждалої.

Про поранену повідомляє Покровська міська військова адміністрація.

За їхніми даними, постраждалу доставили до лікарні Краматорська, де діагностували мінно-вибухову травму та акубаротравму.

Для довідки: Акубаротравма — це ушкодження, спричинене вибуховою хвилею, яке вражає слуховий і вестибулярний апарати, а також мозок.

П’ятий президент України та народний депутат Петро Порошенко уточнив, що йдеться про Ольгу Калиновську. Він також опублікував світлину машини, у якій поранило журналістку.

“Від початку повномасштабної війни [Оля Калиновська] не вилазить з “нуля”. Не просто знімає — а сама бере участь в історії. Для росіян немає різниці, хто в машині: журналіст, медик, військовий чи цивільний, що евакуюється. Вони б’ють по всіх”, — написав Петро Порошенко.

Машина, у якій 18 вересня 2025 року поранило журналістку “5 каналу” Олю Калиновську. Фото: Петро Порошенко

У Покровській міській військовій адміністрації закликали журналістів та інших цивільних не відвідувати місто, яке щодня потрапляє під обстріли, а заміновані дороги стали окремим викликом.

Раніше, журналісти Вільного Радіо розповідали, що за першу половину вересня цього року російська армія змогла захопити близько 21 км² території Донецької області. Це у 10-15 разів менше, ніж у попередні місяці.