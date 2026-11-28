27 листопада російські війська обстрілювали Краматорськ, Словʼянськ, Малотаранівку та Билбасівку. Найактивніше окупанти наступали на Костянтинівському та Покровському напрямках. Розповідаємо про наслідки російських ударів і ситуацію на фронті.
Через російські обстріли загинули четверо жителів Донеччини, ще восьмеро дістали поранень
27 листопада 2026 року російські війська продовжили обстрілювати населені пункти Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під вогнем перебували міста Краматорськ і Словʼянськ, а також селища Билбасівка й Малотаранівка. За уточненою інформацією начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, від обстрілів і атак дронів потерпала також Андріївська громада.
Словʼянськ росіяни атакували шістьма FPV-дронами і трьома безпілотниками “Молнія-2”, уточнив Вадим Філашкін. За інформацією начальника Словʼянської МВА Вадима Ляха, внаслідок ударів загинули троє людей, ще троє дістали поранень. Пошкоджені два приватні будинки, магазин і пʼять автомобілів. Ще один автомобіль у громаді знищений, додав Вадим Філашкін.
Краматорськ росіяни атакували десять разів, зокрема чотирма авіабомбами КАБ-250, двома КАБ-500 і FPV-дронами. Четверо людей дістали поранень. Пошкоджені 18 багатоповерхівок, приватний будинок, два заклади освіти, торговельний центр і автомобіль пошти.
У Малотаранівці внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще одна дістала поранення. Пошкоджені три приватні будинки.
У Билбасівці внаслідок удару дроном “Ланцет” пошкоджений приватний будинок.
Крім того, за уточненими даними начальника Словʼянської МВА Вадима Ляха, з-під завалів пʼятиповерхівки, зруйнованої 22 листопада, деблокували тіло 47-річної жінки. Її 67-річну матір деблокували напередодні.
Загалом упродовж доби російські війська 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту за день евакуювали 536 людей, серед них 33 дитини.
Окупанти найактивніше наступали на Костянтинівському та Покровському напрямках
Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 146 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині ситуація розгорталася так:
на Костянтинівському напрямку оборонці зупинили 12 атак. Окупанти наступали в районі Костянтинівки, а також у бік Миколайпілля, Новопавлівки та Кучерового Яру;
на Покровському напрямку зафіксували вісім атак. Росіяни намагалися просунутися в районах Ганнівки, Чернігівки, Мирного та Молодецького, а також у бік Сергіївки й Новопавлівки;
на Словʼянському напрямку загарбники здійснили сім атак у районах Ямполя, Озерного та Кривої Луки, а також у бік Миколаївки;
на Лиманському напрямку окупанти чотири рази намагалися просунутися в бік Лиману.
на Краматорському та Олександрівському напрямках штурмових дій не фіксували.