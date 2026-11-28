Наслідки ударів по Донеччині 27 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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27 листопада російські війська обстрілювали Краматорськ, Словʼянськ, Малотаранівку та Билбасівку. Найактивніше окупанти наступали на Костянтинівському та Покровському напрямках. Розповідаємо про наслідки російських ударів і ситуацію на фронті.

Через російські обстріли загинули четверо жителів Донеччини, ще восьмеро дістали поранень

27 листопада 2026 року російські війська продовжили обстрілювати населені пункти Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під вогнем перебували міста Краматорськ і Словʼянськ, а також селища Билбасівка й Малотаранівка. За уточненою інформацією начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, від обстрілів і атак дронів потерпала також Андріївська громада.

Словʼянськ росіяни атакували шістьма FPV-дронами і трьома безпілотниками “Молнія-2”, уточнив Вадим Філашкін. За інформацією начальника Словʼянської МВА Вадима Ляха, внаслідок ударів загинули троє людей, ще троє дістали поранень. Пошкоджені два приватні будинки, магазин і пʼять автомобілів. Ще один автомобіль у громаді знищений, додав Вадим Філашкін.

Краматорськ росіяни атакували десять разів, зокрема чотирма авіабомбами КАБ-250, двома КАБ-500 і FPV-дронами. Четверо людей дістали поранень. Пошкоджені 18 багатоповерхівок, приватний будинок, два заклади освіти, торговельний центр і автомобіль пошти.

У Малотаранівці внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще одна дістала поранення. Пошкоджені три приватні будинки.

У Билбасівці внаслідок удару дроном “Ланцет” пошкоджений приватний будинок.

Наслідки російського удару по Донеччині 27 листопада 2026. Фото: поліція Донеччини

Крім того, за уточненими даними начальника Словʼянської МВА Вадима Ляха, з-під завалів пʼятиповерхівки, зруйнованої 22 листопада, деблокували тіло 47-річної жінки. Її 67-річну матір деблокували напередодні.

Загалом упродовж доби російські війська 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту за день евакуювали 536 людей, серед них 33 дитини.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 27 листопада 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Окупанти найактивніше наступали на Костянтинівському та Покровському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 146 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині ситуація розгорталася так:

на Костянтинівському напрямку оборонці зупинили 12 атак. Окупанти наступали в районі Костянтинівки, а також у бік Миколайпілля, Новопавлівки та Кучерового Яру;

на Покровському напрямку зафіксували вісім атак. Росіяни намагалися просунутися в районах Ганнівки, Чернігівки, Мирного та Молодецького, а також у бік Сергіївки й Новопавлівки;

на Словʼянському напрямку загарбники здійснили сім атак у районах Ямполя, Озерного та Кривої Луки, а також у бік Миколаївки;

на Лиманському напрямку окупанти чотири рази намагалися просунутися в бік Лиману.

на Краматорському та Олександрівському напрямках штурмових дій не фіксували.

Наслідки російського удару по Донеччині 27 листопада 2026. Фото: поліція Донеччини

Раніше ми розповідали, що за 25 днів листопада Росія втратила у боях проти України понад 55,6 тисячі військових. Це новий “антирекорд” армії країни-агресорки за весь час відкритого вторгнення.