Український військовий на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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За 25 днів листопада Росія втратила у боях проти України понад 55,6 тисячі військових. Це новий “антирекорд” армії країни-агресорки за весь час відкритого вторгнення.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там вказують, що до кінця листопада ще пʼять днів, однак від початку місяця загальні втрати російської армії у боях проти України — як вбитими, так і пораненими — сягнули 55 629 військових. Це новий “антирекорд” армії країни-агресорки за весь час повномасштабного вторгнення.

Зокрема, у середньому загарбники втрачають понад 2,2 тисячі військових: 93 людини щогодини. Водночас співвідношення українських та російських сил у відомстві не коментують.

“За цими цифрами стоїть щоденна робота українських воїнів на всіх напрямках. Піхотинці, артилеристи, оператори безпілотних систем, десантники, льотчики та інші зривають штурми, знищують живу силу й техніку противника та змушують Росію платити дедалі вищу ціну за свою збройну агресію”, — резюмували в Генштабі.



Раніше там повідомляли, що за перші сім днів листопада 2026-го українські військові знищили понад 16,1 тисячі росіян. Фактично захисники знешкоджували по одному полку за добу.

Нагадаємо, за жовтень 2026-го українські військові змогли повернути під контроль більше територій, ніж окупанти захопити. Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі — це на 10,4 квадратного кілометра більше, ніж окупантам вдалося захопити за цей час.